Байден висунув дипломата Бжезінського-молодшого на посаду посла в Польщі

Президент Сполучених Штатів Джо Байден запропонував Марка Бжезінського послом у Польщі. Бжезінський – син радника з національної безпеки часів Холодної війни Збігнєва Бжезінського.

В разі схвалення Сенатом Бжезінський відправиться до Варшави на тлі занепокоєння дотриманням принципів демократії польською владою, а також викликами, які становить російський газпровід «Північний потік 2» для Європи.

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Члени Конгресу у спільній заяві 4 серпня вказали на «тривожну траєкторію польської демократії», застерігши, що загрози для неї можуть відлякати американські інвестиції.

Адміністрація Байдена займає більш жорстку позицію щодо дотримання Польщею демократичних цінностей, на відміну від його попередника Дональда Трампа, який сприймав польський уряд як рідкісного союзника в Євросоюзі.

Бжезінський був послом колишнього президента Барака Обами в Швеції і входив до Ради національної безпеки при президенті Біллі Клінтоні – спочатку як директор з питань Росії та Євразії, згодом – як директор по Балканам.

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Він також був першим виконавчим директором Арктичного виконавчого координаційного комітету Білого дому.

Бжезінський володіє польською мовою і навчався як стипендіат Фулбрайта в Польщі після падіння комуністичного режиму, досліджуючи конституційний перехід країни.

Збігнєв Бжезінський, один з найвидатніших політичних діячів часів Холодної війни, народився у Варшаві і користувався популярністю в Польщі. Він помер у 2017 році.