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«Північний потік-2» не відповідає кліматичним цілям Німеччини – голова агентства із захисту довкілля

10 червня компанія-оператор газопроводу Nord Stream 2 AG заявила про завершення будівництва морської частини першої нитки газогону

Нові кліматичні цілі можуть зробити газопровід «Північний потік 2» застарілим, припускає президент Німецького агентства із захисту довкілля (UBA) Дірк Месснер. Про це йдеться в його коментарі 2 серпня.

«Північний потік-2» може швидко стати чимось на зразок динозавра серед енергетичних проєктів, тому що ми хочемо обійтись без нульових викидів до 2045 року», – заявив Месснер.

Високопоставлений німецький чиновник з питань охорони довкілля вказав на те, що створений після виборів наступного місяця уряд Німеччини повинен буде переслідувати амбітні цілі щодо захисту клімату.

«У всіх секторах, у яких виникають викиди, ми повинні прискорити реалізацію амбітних цілей. Це стосується, перш за все, енергетичної системи, транспортної системи, наших міст, промисловості, сільського господарства, нашого споживання», – додав голова UBA.

10 червня компанія-оператор газопроводу Nord Stream 2 AG заявила про завершення будівництва морської частини першої нитки цього газогону з загалом двох. Це означає, що він може бути відносно ближчим часом бути запущеним в експлуатацію.

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Росія, а також прихильники газопроводу, що прокладається дном Балтійського моря в обхід України й інших транзитних держав, у Німеччині й кількох інших країнах Європи називають його виключно комерційним проєктом. Україна, США, низка інших країн Євросоюзу і керівництво ЄС заявляють, що цей проєкт суто політичний і не має економічного обґрунтування.

США і Німеччина після досягнення домовленостей про умови завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» опублікували 21 липня спільну заяву, яка містить обіцянки Україні. Документ має назву «Спільна заява США і Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей».

США і Німеччина також вважають, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року, коли закінчується термін чинної угоди про цей транзит. Німеччина зобов’язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну на термін іще до 10 років і призначити для цієї мети спеціального представника. Переговори щодо цього питання повинні розпочатися якомога швидше, але не пізніше ніж 1 вересня.

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