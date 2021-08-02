«Північний потік-2» не відповідає кліматичним цілям Німеччини – голова агентства із захисту довкілля

Нові кліматичні цілі можуть зробити газопровід «Північний потік 2» застарілим, припускає президент Німецького агентства із захисту довкілля (UBA) Дірк Месснер. Про це йдеться в його коментарі 2 серпня.

«Північний потік-2» може швидко стати чимось на зразок динозавра серед енергетичних проєктів, тому що ми хочемо обійтись без нульових викидів до 2045 року», – заявив Месснер.

Високопоставлений німецький чиновник з питань охорони довкілля вказав на те, що створений після виборів наступного місяця уряд Німеччини повинен буде переслідувати амбітні цілі щодо захисту клімату.

«У всіх секторах, у яких виникають викиди, ми повинні прискорити реалізацію амбітних цілей. Це стосується, перш за все, енергетичної системи, транспортної системи, наших міст, промисловості, сільського господарства, нашого споживання», – додав голова UBA.

10 червня компанія-оператор газопроводу Nord Stream 2 AG заявила про завершення будівництва морської частини першої нитки цього газогону з загалом двох. Це означає, що він може бути відносно ближчим часом бути запущеним в експлуатацію.

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Росія, а також прихильники газопроводу, що прокладається дном Балтійського моря в обхід України й інших транзитних держав, у Німеччині й кількох інших країнах Європи називають його виключно комерційним проєктом. Україна, США, низка інших країн Євросоюзу і керівництво ЄС заявляють, що цей проєкт суто політичний і не має економічного обґрунтування.

США і Німеччина після досягнення домовленостей про умови завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» опублікували 21 липня спільну заяву, яка містить обіцянки Україні. Документ має назву «Спільна заява США і Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей».

США і Німеччина також вважають, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року, коли закінчується термін чинної угоди про цей транзит. Німеччина зобов’язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну на термін іще до 10 років і призначити для цієї мети спеціального представника. Переговори щодо цього питання повинні розпочатися якомога швидше, але не пізніше ніж 1 вересня.