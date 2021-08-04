США: Байден закликав губернатора штату Нью-Йорк подати у відставку на тлі звинувачень у домаганнях

Президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив думку, що губернатор штату Нью-Йорку Ендрю Куомо має піти з посади. Про це він заявив під час пресконференції 3 серпня, відповідаючи на питання журналістки щодо його позиції з приводу звинувачень Куомо в сексуальних домаганнях.

«Я вважаю, він має піти у відставку», – сказав Байден.

Президент додав, що не читав увесь звіт генеральної прокурорки штату Летіши Джеймс, проте ознайомлений із висновками.

«Я розумію, що законодавча влада штату може оголосити імпічмент (якщо Куомо не подасть у відставку сам – ред.), я не знаю, чи так буде напевно», – додав Байден.

Журналістка послалася на те, що Куомо наводив фотографію, на якій його самого обіймає президент, у доказ того, що його дії щодо жінок, які заявили про домагання, були прийнятними.

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«Я впевнений, що деякі обійми були цілком невинними. Але, вочевидь, генеральна прокурорка дійшла висновку, що не всі», – відповів він.

Раніше Байден заявляв, що закликатиме Куомо до відставки, якщо генеральний прокурор дійде висновку, що звинувачення проти губернатора обґрунтовані.

Розслідування у справі губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо виявило сексуальні домагання до кількох жінок, включно з працівницями його офісу.

2020 року кілька жінок звинуватили Ендрю Куомо в сексуальних домаганнях. Він відкинув звинувачення і не подав у відставку, чого вимагали декілька його колег-демократів.

Результати розслідування, представлені 3 серпня, є результатом роботи слідчих, яка тривала місяць. Було опитано близько 200 осіб, у тому числі працівників апарату губернатора та тих, хто подав скарги на губернатора.