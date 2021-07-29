Молдова відкликала посла в Росії: співробітниця посольства звинуватила його в домаганнях

Посла Молдови в Росії Володимира Головатюка викликали до Кишинева для консультацій, імовірно, через звинувачення в сексуальних домаганнях однієї зі співробітниць посольства, пише Deschide.md.

Інцидент стався три тижні тому. Головатюк, як пише видання з посиланням на свої джерела, зателефонував співробітниці під вигаданим приводом і запросив її до своєї квартири, розташованої над робочим кабінетом.

Співробітниця посольства, ім’я якої не називається, сказала журналістам, що посол запросив її для того, щоб підібрати одяг на вечерю. «Коли я увійшла, на ньому не було одягу. Він запитав мене, чи знаю я, як йому слід одягнутися, після чого спробував мене обійняти і запитав: як він може піти в такому збудженому стані, як вийти з дому, йому потрібно «заспокоїтися», – говорить вона. – Я ухилилася і зуміла втекти з дому. Відразу після того, що сталося, я повідомила своєму колезі в посольстві, а також поліції в Росії. Я була в стані шоку, в стані максимальної нервовості, мені було дуже соромно за те, що зі мною сталося. Це неприпустимо».

Речник Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Даніель Воде повідомив «Інтерфаксу», що відомство до з’ясування всіх обставин цієї справи утримається від коментарів, наголосивши, що в міністерстві «пропагується абсолютна нетерпимість до зловживань».

Сам Володимир Головатюк заявив, що його повернення до Кишинева пов’язане з відпусткою. «Я повернувся в Республіку Молдова, перебуваючи у відпустці. Відпустка була запланована на червень, але через парламентські вибори мені довелося її відкласти», – сказав він.

Головатюка призначили послом в Москви 16 грудня 2020 року. До цього він був депутатом парламенту від Партії соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ), очолював комісію з питань бюджету та фінансів. У березні 2021 року ПСРМ заявляла, що запропонує висунути на посаду прем’єр-міністра країни посла Головатюка.

Попередник Головатюка на посаді посла в Москві Андрій Негуца також був відкликаний після скандалу з контрабандою анаболіків, які хотіли провезти через кордон у машині з номерними знаками посольства Молдови в Росії.