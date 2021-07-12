Молдова: партія Санду перемагає на позачергових парламентських виборах

Партія прозахідної президентки Молдови Маї Санду здобуває перемогу на позачергових парламентських виборах в країні. Після підрахунку 99,91 бюлетенів правоцентристський рух «Дія і солідарність» (PAS) Санду набирає 52,72% голосів, тоді як її головний суперник, проросійський блок соціалістів і комуністів (BECS) колишнього президента Ігоря Додона – 27,23%.

Очікується, що PAS отримає абсолютну більшість в 101-місному парламенті Молдови, а це, у свою чергу, відштовхне одну з найбідніших країн Європи від сфери впливу Москви у бік більш тісної інтеграції з Європейським союзом.

Виборча комісія повідомила, що проголосували на виборах 48,4 відсотка виборців з правом голосу. А мали таке право близько 3,2 мільйона людей, в тому числі діаспора.

Партія «Шор», засудженого бізнесмена Ілана Шора, опинилася на третій позиції, проходячи в парламент, – 5,75 відсотка голосів. Шора визнали винним в шахрайстві і відмиванні грошей. Він заперечує правопорушення.

Прихильники Санду вже святкували перемогу в її передвиборчому штабі у столиці Кишиневі.

Дострокові вибори стали результатом тривалого політичного протистояння, яке послідувало за перемогою Маї Санду в другому турі президентських виборів над колишнім проросійським главою держави Ігорем Додоном в листопаді минулого року.