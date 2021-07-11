У Молдові пройшли парламентські вибори – явка склала близько 50%

У Молдові завершилися позачергові вибори до парламенту – за даними Центральної виборчої комісії, на дільниці прийшло близько 50% виборців. Ця цифра дещо вища за показник на парламентських виборах 2019 року.

Право голосувати мали близько 3,2 мільйона людей, в тому числі численна закордонна діаспора.

Попередні результати можуть бути відомі вже вночі проти 12 липня.

Новий парламент має почати роботи 27 серпня, у 30 річницю проголошення незалежності Молдови від СРСР.

Голосування відбувалося з карантинними обмеженнями: виборці мали бути в масках та дотримуватися дистанції.

За депутатські мандати борються понад 20 партій і блоків, але лише дві політичні сили –проєвропейська партія «Дія і солідарність», заснована нинішньою президенткою Майєю Санду, та виборчий блок комуністів і соціалістів, що виступають за зближення з Росією, – вважаються основними конкурентами. Кожен з них може набрати до 37 відсотків голосів. При цьому більшість досліджень пророкують перше місце прихильникам Санду. Їм пророкують 51 мандат або навіть більше, що дозволить партії сформувати уряд самостійно, без створення коаліції з іншими об’єднаннями.

Згідно передвиборчими опитуваннями, п’ятивідсотковий бар’єр для проходження в парламент можуть подолати ще 2-3 партії. Мова йде, зокрема, про партію євроскептиків «Шор» і проєвропейську «Платформу Гідність і правда».

Дострокові вибори стали результатом тривалого політичного протистояння, яке послідувало за перемогою Майї Санду в другому турі президентських виборів над колишнім проросійським главою держави Ігорем Додоном в листопаді минулого року.