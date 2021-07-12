Мая Санду оголошує «кінець пануванню злодіїв»

Партія «Дія і солідарність» (PAS) проєвропейської президентки Молдови Маї Санду перемогла на позачергових парламентських виборах у країні та отримала монобільшість у парламенті, свідчать дані центральної виборчої комісії. Свого проросійського попередника Ігоря Додона вона перемогла на платформі боротьби з корупцією та проведення реформ.

Під час передвиборчої кампанії різні політичні сили одностайно заявляли, що ці вибори визначать майбутнє країни. Захід і Росія змагаються за вплив у крихітній колишній радянській республіці, де проживає 3,5 мільйона людей.

Молдова, що має кордони лише з Румунією та Україною, є однією з найбідніших країн Європи, яка до того ж зазнала різкого економічного спаду під час пандемії COVID-19. За словами аналітиків, на нинішніх виборах виборці обирають тих, хто, на їхню думку, зможе краще впоратися з пандемією та її наслідками.

Як повідомляє Молдовська служба Радіо вільна Європа, за результатами підрахунку 100% виборчих бюлетенів Санду отримає 52,8% голосів у 101-місному парламенті Молдови. Її конкуренти з блоку комуністів та соціалістів Ігоря Додона та Володимира Вороніна, які об’єдналися у спільний блок, зуміли набрати менше третини голосів – 27,17%.

Партія Ілана Шора, бізнесмена, засудженого за шахрайство та відмивання грошей у зв'язку з банківським скандалом, коли було викрадено 1 мільярд доларів, набрала 5,74% голосів. Шор заперечує протиправні дії.

На дострокових виборах, відбулися в неділю, четвертих за 30-літню історію незалежності країни, явка склала 48%. Громадяни Молдови, які проживають на території Придністров’я, здебільшого підтримали блок соціалістів і комуністів (62%), PAS – на другому місці з 13%. Автономна територія Гагаузія так само підтримала блок соціалістів та комуністів – 80%, а PAS –на третьому, з 4,1%.

Мая Санду: потрібні сильні інститути

Колишній економіст Світового банку, яка виступає за тісніші зв'язки з Європейським Союзом, Мая Санду перемогла Додона на президентських виборах минулого року, але була змушена ділити владу з проросійським парламентом, обраним у 2019 році. Санду розпустила парламент в квітні, що було її передвиборчою обіцянкою.

У минулому парламенті PAS мав 15 депутатів, тоді як у соціалістів Додона було 37, а разом із союзниками він контролював більшість із 54 депутатів.

Додон, який постійно їздить до Москви, звинуватив Санду в проведенні прозахідної політики, яка призведе до краху держави.

«Я звертаюся до майбутніх депутатів нового парламенту: ми не повинні допустити нової політичної кризи в Молдові. Було б непогано мати період політичної стабільності», – сказав Додон після виборів.

У мережі Facebook Санду сказала, що сподівається, що «закінчиться епоха панування злодіїв». За її словами, перед країною стоять великі виклики, а люди чекають на результати, тож вона пообіцяла якомога швидше сформувати новий уряд.

«Якщо ми хочемо стати сильною демократією, нам потрібні сильні інститути, які поважають і забезпечують вибір людей», – заявила президентка.

Соратник Санду, віцеспікер парламенту та віцепрезидент партії PAS Міхай Попсой напис ав у твітері, що це – «новий початок» для Молдови і та «історичний день для країни».

Міжнародні спостерігачі підтвердили, що вибори пройшли відповідно до демократичних стандартів. Керівник місії Європейського парламенту, голова Комітету закордонних справ Девід Макалістер заявив, що недільні вибори були «добре організовані, незважаючи на деякі недоліки». Серед них він назвав «систематичні перевезення людей з території Придністров’я» на територію під контролем уряду в Кишиневі, тиск на мерів та інших представників місцевої влади, затримку з фінансуванням виборів з боку деяких членів уряду.

Колишній американський посол у Москві, а тепер професор Стенфордського університету Майкл Макфол назвав перемогу проєвропейської реформаторської партії «великою перемогою» для Молдови.

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс сказав, що «народ Молдови зробив чіткий вибір – ближче до ЄС, більше Європи в Молдові». На цьому шляху Ландсбергіс обіцяє допомогу Молдові. Про це він написав у твітері.

Російські ЗМІ наголошують, що переможці виборів у Молдові заявляють про готовність до діалогу з Росією. Проте віцеспікер російської Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що очікує розвертання політики Молдови у західному напрямку, а тому результати виборів у Молдові «швидше насторожують».

«Найгірший сценарій – спроба форсувати події щодо Придністров'я, яке, як вважається, є перешкодою на шляху Молдови в євроатлантичні структури. І окремі провокації напередодні виборів показують, що радикали до такого сценарію готові», – пише Косачев.

«Підсумки молдовських виборів поки швидше насторожують. Суспільство, очевидно, розколоте, і нав’язувати в цих умовах свою жорстку волю з боку умовної більшості щодо умовної меншості – навряд чи приведе до заспокоєння умів і до появи об’єднавчого порядку денного для всього суспільства», – написав Косачов в мережі Facebook.

В Україні уважно стежили за перебігом виборів у сусідній країні.

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові привітав Маю Санду з успішним проведенням парламентських виборів у Молдові. Також він назвав перемогу демократичних сил «важливим кроком для дружньої Молдови на на шляху реформ та європейських прагнень». Про це президент України написав на своїй сторінці у твітері.

«Вітаю мою колегу президентку Молдови @SanduMaiaMD з переконливою перемогою демократичних проєвропейських політичних сил, зокрема партії PAS, на парламентських виборах! Це важливий крок для дружньої Молдови на шляху реформ та європейських прагнень!» – написав президент Зеленський.

Попередній український президент Петро Порошенко також привітав Маю Санду з перемогою.

Тяга до нормальності та шанс для України

Молдовський політик та політичний аналітик Оазу Нантой вважає, що це голосування показало, що у політику Молдови вступило нове покоління людей, які не ностальгують за СРСР.

«Їх можна називати громадянами Республіки Молдова, які не ностальгують за радянським минулим і не перебувають під впливом маніпуляцій так званою геополітикою», – каже Нантой у розмові з журналістами Російської служби Радіо Свобода.

За його словами, Росія «робить ставку на молдавських політиків з дуже заниженою соціальною відповідальністю», хоч розповідає про «духовно-моральні скоби», а потім «дивується, що, незважаючи на витрачені на них гроші, суспільство відторгає цих політиків».

«Тому те, що у нас сталося – це тяга до нормальності, тяга до реальної боротьби з корупцією», – вважає Нантой.

Оглядач Радіо Свобода Віталій Портников вважає, що «шанс на реальні зміни в Молдови зараз дійсно є». І це дуже великий шанс, Захід підтримає позитивні зміни, бо йому «просто необхідні такі історії успіху».

Як пише Портников у коментарі для видання «Лівий берег», зараз Молдова може знову стати «улюбленим дитям» Заходу, як це було тоді, коли президентом України був Віктор Янукович, а на чолі Молдови стояли проєвропейські сили.

Саме тому, на його думку, Маї Санду куди більше шансів на успіх, ніж у її попередників. Крім того, як гадає Портников, в Маї Санду є очевидні симпатії до українського президента і надії на порозуміння з ним, а це – «шанс на синергію реформ в Україні та Молдові, на спільні підходи до проблеми Придністров'я і безпеки у критично важливому для України регіоні». Портников додає, що буде прикро, якщо Україна цим шансом не скористається.