Зеленський у Грузії: звільнені громадяни, візит на передову і декларація про прагення до ЄС

Володимир Зеленський підтримав Грузію в боротьбі з російською агресією відвідинами пункту пропуску на де-факто межі з сепаратистською Абхазією, закликав прискорити надання членства в Європейському союзі «асоційованому тріо» – Україні, Грузії і Молдові, – а також, як заявили в його офісі, домігся визволення двох українських громадян, заарештованих у Грузії. Такі головні підсумки робочого візиту президента України до Грузії 19 червня.

«Ми хочемо, щоб територія Європейського союзу стала більшою. І за цей вибір території трьох наших держав (України, Грузії і Молдови – ред.), на жаль, стали меншими. Ми знаємо точно, що це тимчасово. Але наскільки тимчасово – багато в чому залежить і від вас, шановні європейці, від вашої підтримки», – заявив Володимир Зеленський на відкритті Батумської міжнародної конференції, адресуючи свої слова голові Європейської ради Шарлеві Мішелю.

Підсумком візиту Зеленського стало підписання Декларації Батумського саміту разом із президентками Грузії й Молдови, яка підтверджує відданість цих країн «асоційованого тріо» продовженню процесу інтеграції до Європейського союзу «шляхом всеосяжних реформ, спрямованих на зміцнення наших демократичних інституцій, і поступового наближення нашого законодавства у відповідних сферах до ключових елементів права ЄС».

Для цього три країни зобов’язалися зміцнити тристороннє співробітництво «задля мирного, демократичного та процвітаючого європейського майбутнього Грузії, Молдови та України».

Звільнені громадяни

Перші результати візиту Зеленського були досягнуті ще до приземлення президентського літака в Батумі. Вранці 19 червня Зеленський повідомив, що грузинська влада звільнила двох громадян України, Юрія Хомича і Володимира Дьяченка, які перебували під вартою з осені 2020 року.

«Із листопада 2020-го ми працювали над звільненням українських яхтсменів Юрія Хомича й Володимира Дьяченка, затриманих у Грузії. Сьогодні Грузія звільнила їх із-за ґрат. Я вдячний грузинській стороні за це рішення, яке відповідає духу стратегічного партнерства між нашими країнами», – написав Зеленський у твітері.

Грузинські прикордонники затримали Хомича й Дьяченка на яхті, що прямувала до Туреччини уздовж берега Грузії в листопаді 2020 року. Їх засудили на чотири роки позбавлення волі за звинуваченням у незаконному перетині кордону Грузії. Захист яхтсменів відкидав звинувачення, заявляючи, що їх затримали у відкритому морі.

Разом із українцями тоді затримали й засудили власника яхти, громадянина Грузії українського походження Михаїла Батурина, колишнього охоронця третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Проти Саакашвілі в Грузії відкрито декілька кримінальних проваджень. Проте Батурина врешті звільнили разом із Хомичем і Дьяченком.

Саакашвілі хвалить Зеленського

За словами Саакашвілі, який є зараз головою виконавчого комітету Національної ради реформ України при президентові, звільнення трьох яхтсменів відбулося під «тиском президента Зеленського», який загрожував скасувати свій візит, якщо грузинська влада не піде на цей крок. Літак Зеленського злетів до Батумі лише після того, як вранці надійшло підтвердження про звільнення українців, заявив Саакашвілі.

Він також стверджує, нібито Зеленський уже скасував було свій візит і дав зрозуміти, що не братиме участі в саміті «асоційованого тріо» під егідою Євросоюзу, у якому також мала брати участь президентка Молдови Мая Санду. А Санду нібито не збиралася прилітати, якщо не буде Зеленського, твердить Саакашвілі, і Євросоюз, за його словами, нібито теж втрутився і чинив тиск на грузинську владу.

«Грузинський режим відступив через принципову позицію України і особисто президента Зеленського, а також через принциповість українських моряків, яким кілька днів тому пропонували помилування, і вони від нього відмовилися, заявивши, що вони не кинуть свого грузинського друга, і що українці своїх в біді не кидають. Так само вони відмовилися і від процесуальної угоди, яку їм пропонувала прокуратура Грузії ще минулої осені – визнати провину в обмін на свободу. Вони відмовилися від усіх цих пропозицій, бо абсолютно справедливо вважали, що вони невинні і не зробили нічого протиправного», – написав Саакашвілі у фейсбуці.

Підтверджень цих слів колишнього президента Грузії, який раніше вже не раз виступав із заявами сумнівної правдивості, немає.

Сам Зеленський поки не розкрив деталі своєї участі у звільненні Хомича й Дьяченка.

Проте Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, стверджує, що це відбулося «завдяки прямому залученню президента … і домовленостям між лідерами України та Грузії».

«Сьогодні все склалося якнайкраще. Хоча ще декілька днів тому впевненості у цьому не було. Обидва вже на волі у Батумі і перебувають під захистом наших дипломатів, які зараз оперативно вирішують всі організаційні деталі», – написав Кулеба у фейсбуці.

Візит до межі з Абхазією

Одразу після приземлення в Батумі Зеленський гелікоптером полетів до лінії розмежування між Грузією та її сепаратистським регіоном Абхазією, яка називає себе «незалежною державою» і на території якої Росія, всупереч своїм міжнародним зобов’язанням, залишила свої війська після своєї війни проти Грузії 2008 року.

Метою цього візиту було ознайомитися з безпековою ситуацією на межі з окупованою Абхазією, повідомляє Офіс президента, і підтримати Грузію, за словами Кулеби.

«Це знак солідарності України з Грузією у боротьбі із зовнішньою російською агресією», – написав Кулеба у фейсбуці.

На лінії розмежування Зеленський відвідав спостережний пункт Абастумані, де «мав можливість побачити, як триває окупація частини суверенної території Грузії», повідомляє Офіс президента.

Зеленський наголосив, що «Україна та Грузія єдині у своїх ініціативах для повернення тимчасово окупованих територій на майданчиках провідних міжнародних і регіональних організацій» і «є дружніми державами та стратегічними партнерами, які обопільно підтримують територіальну цілісність та суверенітет одна одної, тож спільно працюватимуть задля деокупації своїх територій та реалізації прагнень», повідомляє Офіс президента.

Заклики до рішучих кроків

Зеленський продовжив свій робочий візит участю в Батумській міжнародній конференції, де також виступали президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, президентка Молдови Мая Санду та голова Європейської ради Шарль Мішель.

Проте якщо вони говорили здебільшого про важливість таких зустрічей і прагнення «асоційованого тріо» стати членами ЄС, Зеленський, як то останнім часом не раз уже робив він сам і представники його влади, вимагав від Європейського союзу більш конкретних кроків підтримки.

«Бо якщо Брюссель та ЄС не демонструють залізну підтримку європейських прагнень трьох наших країн, тоді дехто демонструє залізні м’язи своєї зброї біля трьох наших державних кордонів. І це, на мою думку, загроза не лише для наших трьох країн, а й для всього континенту», – сказав Зеленський.

Цікаво, що якщо президентки Грузії та Молдови, а також голова Європейської ради говорили англійською, Зеленський спочатку попередив, що буде говорити «своєю рідною мовою» – і продовжив українською.

Зеленський зазначив, що орієнтиром України для членства в ЄС є Угода про асоціацію, і заявив, що його країна вже зробила багато на цьому шляху. Зокрема, він виділив «оформлення законів, що дають старт судовій реформі», запуск Вищого антикорупційного суду й оперативну незалежність антикорупційних органів, початок реформи Служби безпеки України. Президент також згадав про відкриття ринку землі, зняття депутатської недоторканності і завершення децентралізації.

Найближчими цілями співпраці з Євросоюзом Зеленський назвав початок імплементації угоди про спільний авіаційний простір, наступну стадію підготовки промислового безвізу й оновлення Угоди про асоціацію.

«На жаль, триваюча агресія Російської Федерації, гібридні атаки, окупація суверенних територій спрямовані на те, щоб суттєво гальмувати наш рух до цієї інтеграції. Тому важливим є рух назустріч і важлива підтримка з боку Європейського союзу», – додав Зеленський.

Президент України подякував за висновки Європейської ради від 24 червня про визнання європейських прагнень України, Грузії й Молдови, але водночас обурився тим, що ці країни не запросили на конференцію ЄС «Майбутнє Європи».

«Хіба вони не є частиною її майбутнього? На мій погляд, якщо хтось із [наших] країн не важливий для майбутнього Європи, то це не Європа майбутнього», – сказав Зеленський.

Доказом того, що Україні, Грузії й Молдові є місце в європейському майбутньому, може стати надання їм європейської перспективи як державам, що поділяють спільні цінності, відповідно до статті 49 Договору про ЄС, заявив Зеленський.

Президент України нагадав, що в грудні відбудеться черговий саміт країн «Східного партнерства» і країн ЄС, і заявиив, що він має сприяти реалізації європейських прагнень країн «асоційованого тріо».

«Відстутнісь із боку Європейського союзу стратегічних бачень «Східного партерства» робить цей формат не таким предметним, напівживим. Нам не потрібен саміт заради саміту. У нас гинуть люди, у нас війна. Нам потрібне політичне наповнення та геополітичне бачення майбутнього цієї ініціативи», – сказав Зеленський.