В Абхазії нарощується військова присутність РФ – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія нарощує військову присутність в Абхазії. Про це він сказав під час робочого візиту до Грузії 19 липня, повідомляє пресслужба Офісу президента.

«В Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян», – сказав глава держави.

В ОПУ зазначили, що Зеленський ознайомився з безпековою ситуацією в регіоні. Президент зауважив, що під час відвідання спостережного пункту Абастумані мав можливість побачити, як триває окупація частини суверенної території цієї країни.

Зеленський наголосив, що Україна та Грузія єдині у своїх ініціативах з повернення тимчасово окупованих територій на майданчиках провідних міжнародних і регіональних організацій.

Абхазія проголосила незалежність від Грузії в 1992 році, що призвело до відкритої війни з Тбілісі. Після п’ятиденної війни між Росією та Грузією в 2008 році Москва визнала незалежність регіону. Більшість країн цього не зробили.