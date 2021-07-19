Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

Президент України Володимир Зеленський відвідав Інгурський міст – відео

Президент України Володимир Зеленський відвідав Інгурський міст – відео
Embed
Президент України Володимир Зеленський відвідав Інгурський міст – відео

No media source currently available

0:00 0:00:39 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Президент України Володимир Зеленський у рамках візиту до Грузії відвідав село Ахалі-Абастумані та Інгурський міст на де-факто кордоні з сепаратистським регіоном Абхазією. Він долучився до патруля Місії спостерігачів Європейського союзу (МНЕС). Європейські спостерігачі і представники влади Грузії поінформували українського президента про гуманітарну ситуацію в регіоні. (Відео МЗС Грузії)

Європейські спостерігачі і представники влади Грузії поінформували українського президента про гуманітарну ситуацію в регіоні. (Відео МЗС Грузії)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG