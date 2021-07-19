Президент України Володимир Зеленський у рамках візиту до Грузії відвідав село Ахалі-Абастумані та Інгурський міст на де-факто кордоні з сепаратистським регіоном Абхазією. Він долучився до патруля Місії спостерігачів Європейського союзу (МНЕС). Європейські спостерігачі і представники влади Грузії поінформували українського президента про гуманітарну ситуацію в регіоні. (Відео МЗС Грузії)