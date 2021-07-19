Грузія звільнила затриманих торік двох українських яхтсменів – Зеленський

Грузинська влада затримала двох громадян України Юрія Хомича та Володимира Дьяченка, які були під вартою з осені 2020 року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, який сьогодні перебуває в Грузії з робочим візитом.

«З листопада 2020-го ми працювали над звільненням українських яхтсменів Юрія Хомича й Володимира Дьяченка, затриманих у Грузії. Сьогодні Грузія звільнила їх з-за ґрат. Я вдячний грузинській стороні за це рішення, яке відповідає духу стратегічного партнерства між нашими країнами», – заявив він у своєму твітері.

У Грузії Зеленський бере участь у роботі Батумської міжнародної конференції. Метою візиту, як повідомляє Офіс президента, є початок роботи формату «Асоційованого тріо», до якого входять Україна, Грузія та Молдова.

Хомич і Дьяченко у Грузії затримали наприкінці листопада 2020 року. Тоді грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берега Грузії. Дьяченка, Хомича і Батурина відправили в СІЗО за звинуваченням у незаконному перетині кордону Грузії. Захист яхтсменів відкидав звинувачення, заявляючи, що їх затримали у відкритому морі.

За даними ЗМІ, власник яхти Михаїл Батурин раніше працював в охороні експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі.