У Грузії опозиція зірвала виступ міністра внутрішніх справ  у парламенті щодо заворушень у Тбілісі

Виступ міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі у парламенті перенесли на інший день, заявив спікер парламенту Каха Кучава. Про це повідомляє кавказька служба Радіо Свобода.

За словами Кучави, «міністра заслухають на іншому пленарному засіданні». Він пояснив це діями опозиційних депутатів під час засідання і журналістів, які провели акцію протесту в сесійній залі.

Зокрема, працівники медіа вивісили на балконі пресложі два банери з написами «Покарайте всіх винних!» і «Візьміть політичну відповідальність». Депутат «Грузинської мрії» Іраклій Заркуа попросив прибрати банери, але журналісти відмовилися це робити.

«У такому режимі продовження обговорення справді не служить тій меті, заради якої ми зібралися і призначили позачергове засідання. Тому оголошую сьогоднішнє засідання закритим. Ми обговоримо це питання на іншому позачерговому засіданні», – сказав Кучава.

Спікер додав, що і опозиції, і журналістам дали час і можливість провести протест, але потім всі повинні були «повернутися до виконання своїх обов’язків». Кучава висловив думку, що журналісти повинні були висвітлювати сесію, а не виставляти банери з вимогами.

«Те, що ми бачили сьогодні, на жаль, в першу чергу було цілеспрямовано організовано проти того, щоб сьогодні ми провели засідання», – заявив він.

Крім того, двох членів опозиційної партії «Лело», які не є депутатами, Григола Гегелія і Тамаза Датунашвілі поліцейські сьогодні насильно вивели з території, прилеглої до парламенту Грузії, де планувався виступ глави МВС Вахтанга Гомелаурі щодо подій 5 липня в Тбілісі. Поліція посадила їх у машини і вивезла з території попри наявність перепусток.

На початку пленарного засідання голова партії «Лело для Грузії» Бадрі Джапарідзе закликав міністра внутрішніх справ негайно звільнити однопартійців.

Вахтанг Гомелаурі планував виступити на позачерговому засіданні парламенту, де мав відповісти на питання депутатів з приводу подій 5 липня. Тоді радикальні гомофобні угруповання влаштували погром офісів неурядових організацій і побили більше 50 журналістів, один із них – Лексо Лашкарава – загинув.

Після цього опозиційні партії та медіа закликали до відставки уряду.