Грузія: другий побитий під час заворушень оператор осліп на одне око

Один із постраждалих під час заворушень 5 липня операторів, співробітник Суспільного мовника Грузії Ілія Тваліашвілі частково втратив зір після побиття, повідомляє кавказька служба Радіо Свобода.

Оператор повідомив у інтерв’ю телекомпанії «Руставі 2», що осліп на одне око і не знає, коли зможе повернутися до роботи.

«Хтось тянув мене за пасок камери, хтось за кабель, інші били мене кулаками. Я впав, і мене почали бити ногами, в основному били по голові, я кричав, але вони не зупинялися. Я втратив свідомість і прийшов до тями в машині поліції. Я не розумію, як можна так безжально піддавати смертельній небезпеці незнайому людину, яка не зробила тобі нічого поганого», – сказав Тваліашвілі.

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Тим часом Міністерство внутрішніх справ Грузії продовжує ідентифікацію нападників. Сьогодні був затриманий 21-й учасник нападів на журналістів.

Опозиційні політики критикують темпи розслідування і вказують на те, що внаслідок дій радикалів 5 липня понад 50 працівників медіа отримали ушкодження різного ступеню тяжкості.

Один із них, оператор опозиційної телекомпанії «Пірвелі» Лексо Лашкарава, помер після побиття. Після цього опозиційні партії та медіа закликали до відставки уряду. У країні тривають акції протесту.