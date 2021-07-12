У «КиївПрайд» прокоментували смерть побитого у Грузії телеоператора компанії «Пірвелі»

Смерть оператора телекомпанії «Пірвелі» Лексо Лашкарави в Грузії, жорстоко побитого 5 липня противниками маршу ЛГБТ – не перший випадок насилля з боку противників спільноти. Про це в коментарі Радіо Свобода сказала комунікаційна та проєктна менеджерка громадської організації «КиївПрайд» Оксана Солонська.

Проте найбільша, на її думку проблема, що Грузія «ніяким чином не реагує на подібні кричущі злочини», вони не кваліфікуються та не розслідуються належним чином.

«І це, насправді, жахливе усвідомлення, що досі існують країни, де люди можуть помирати та страждати за свої погляди та цінності. В Україні ситуація трохи інша. Свого часу ми всі обрали європейських шлях розвитку та європейські цінності як основу для розбудови нового українського суспільства», – сказала вона.

Зараз в парламенті зареєстровано проєкт 5488 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації», який передбачає суворе покарання за злочини на ґрунті нетерпимості і який містить визначення, що таке «нетерпимість», додала Оксана Солонська.

«Я сподіваюся, що українська влада, дивлячись на досвід сусідів, розуміє важливість та нагальність прийняття подібних законопроєктів про захист абсолютно всіх вразливих груп населення. Зараз поліція не має дієвих важелів впливу на угрупування, які використовують нетерпимість, як основний привід нападів та атак мирних зібрань, заходів та активностей ЛГБТ-спільноти», – зауважила представниця «КиївПрайд».

За даними Центру прав людини ZMINA, у 2020 році сталося понад 100 випадків нападів та переслідувань активісток і активістів, а захист прав ЛГБТ-спільноти досі є одним із найнебезпечніших видів активізму.

Напередодні провідні грузинські медіа озвучили вимогу відставки повного складу уряду Грузії на чолі з прем’єром Іраклієм Гарібашвілі, погрожуючи перманентними протестами. У залі засідань парламенту Грузії 12 липня сталася сутичка після того, як туди увірвалися опозиційні журналісти та громадські активісти.

Акція з вимогою відставки уряду у Тбілісі та в інших містах була спланована у відповідь на загибель оператора телекомпанії «Пірвелі» Лексо Лашкараві, жорстоко побитого під час заворушень 5 липня. До мітингу приєдналися тисячі людей – політики, громадські активісти, журналісти, пересічні громадяни.