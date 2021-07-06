Скандал через камінг-аут Melovin'а: у StarLightMedia пояснили, чому вчинок співака не потрапив в ефір

Український співак Melovin здійснив камінг-аут (добровільне оприлюднення своєї сексуальної орієнтації чи гендерної належності – ред.), в результаті чого спалахнув скандал. Що сталося? У чому проблема? І як загалом публіка сприйняла відверте зізнання артиста?

Де і як відбувся камінг-аут?

5 липня український співак Melovin виступав на сцені музичного фестивалю Atlas Weekend у Києві. Наприкінці виступу він несподівано для багатьох поцілував дівчину, а потім і хлопця, з якими виступав, після чого підняв прапор ЛГБТ.

«Ми – сильний народ. Ми не боїмося рухатися вперед, відчувати ритм часу та йти в ногу з іншими демократичними країнами», – так пізніше пояснив свій камінг-аут сам артист.

Чому це перетворилося на скандал?

Melovin заявив, що телеканал M1, який транслював виступ, вирізав момент його камінг-ауту зі своєї трансляції.

«Моє відео і досі не завантажують на YouTube. І все через те, що я показав свою сутність. Для мене не має значення колір, віра чи стать, адже любити потрібно людину, тіло, душу… І в цей самий час така любов не признається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру?» – написав співак у фейсбуці.

На відео, все ж таки опублікованому у ютуб каналі М1, справді не знайти камінг-ауту Melovin'а:

Що про це кажуть представники телеканалу?

Генеральний директор М1 Сергій Перцев оприлюднив на своїй персональній сторінці наступне:

«Щоб перформанси на сцені показувало телебачення про них треба повідомляти заздалегідь... Який же це камінг-аут, якщо режисер ПТС про нього не знав..? Як кажуть, як камінг-аут підготуєш, так на ньому і попливеш... А чути про те, що М1 щось там вирізав або має щось до особистого життя-буття людей було реально прикро».

У медіахолдингу StarLightMedia, до якого входить телеканал М1, також заявили про те, що основна причина непотрапляння камінг-ауту Melovin'а до їхньої трансляції – це відсутність попередньої інформації про цей намір артиста.

«Нам всім шкода, що настільки важливий момент заяви артиста не потрапив у прямий ефір. Прикро, що команді каналу не повідомили про запланований момент і трансляція продовжилась за традиційними принципами ефіру - активність переключень, зміна локацій та учасників заради більшої динамічності та яскравості кадру», – йдеться в офіційній заяві медіахолдингу.

У StarLightMedia також наголосили, що камінг-аути є дуже важливими і вони вітають вчинок Melovin'а.

«Сподіваємося, що це стане початком нового рівня безпеки, діалогу та захисту прав та можливостей ЛГБТ+ спільноти в Україні», – зазначають у медіахолдингу.

Аби компенсувати непотрапляння камінг-ауту артиста до прямоефірної версії концерту, у StarLightMedia пообіцяли висвітлити його за допомогою своїх новинних та діджитал-ресурсів, а також пришвидшено видати концертну версію виступу Melovin'а.

Як відерагувала на камінг-аут публіка?

Захисник прав ЛГБТ Зорян Кісь вважає камінг-аут артиста гарною тенденцією.

«Здається, це перший камінг-аут української зірки, і перша заява потужної медіагрупи підтримку цього камінг-ауту. Можливо, ще рано казати, що крига скресла, але тенденція мені подобається», – написав він.

Гарною тенденцією вчинок Melovin'a вважає і організаторка весіль та свят Аліна Глазова:

«Я не фанат цього артиста. Хоча не так. Я просто не чула жодної його пісні. Але не в цьому суть. Я дуже хочу жити в країні, де робити камінг-аут буде НЕ страшно. В ідеалі, щоб це перестало викликати будь-яку реакцію, тому що це так само ок, як обрати чорний хліб замість білого або білий замість чорного. У будь-якому випадку, ми набагато ближчі до Європи, ніж наші північні сусіди», – пише вона.

Але є і інші думки.

«Елтон Джон нікого не цілував на сцені Бо був зайнятий творчістю. Елтона я поважаю! А це – чистої води ХАЙП», – вважає співак Аркадій Войтюк.

ХТО ТАКИЙ MELOVIN?

Melovin(сценічне ім’я виконавця Костянтина Бочарова) став відомий широкому загалу в Україні після участі в національному конкурсі для участі в «Євробаченн-2017».

У 2018 році в Лісабоні саме Melovin представляв Україну на пісенному конкурсі.