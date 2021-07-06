Телеканал M1 вирізав із трансляції сцену камінгауту Melovin-а – співак

Український співак Melovin заявляє, що музичний телеканал М1 вирізав із трансляції його виступу на фестивалі Atlas Weekend ту частину, під час якої виконавець здійснив камінгаут, поцілувавши на сцені дівчину і хлопця та піднявши веселковий прапор.

«Мій офіційний камінаут, який відбувся зі сцени, було вирізано з прямого ефіру М1. Моє відео і досі не завантажують на YouTube. І все через те, що я показав свою сутність. Для мене не має значення колір, віра чи стать, адже любити потрібно людину, тіло, душу… І в цей самий час така любов не признається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру?» – написав співак у фейсбуці.

Радіо Свобода намагається отримати у телеканалу М1 коментар щодо цієї заяви співака.

Melovin (сценічне ім’я виконавця Костянтина Бочарова) став відомий широкому загалу в Україні після участі в національному конкурсі для участі в «Євробаченн-2017». У 2018 році в Лісабоні саме Melovin представляв Україну на пісенному конкурсі.

Виступ Бочарова на фестивалі Atlas Weekend відбувся 5 липня.

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