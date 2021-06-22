США: Карл Нассіб став першим гравцем НФЛ, який зізнався, що він гей

Гравець американської Національної футбольної ліги (НФЛ) США Карл Нассіб зізнався, що він гей. Нассіб виступає за Las-Vegas Raiders.

«Уже давно збирався це зробити і, нарешті, відчуваю полегшення, позбувшись від цього тягаря», – розповів спортсмен у відеозверненні в інстаграмі.

Нассіб наголосив, що тренери команди та її гравці, його сім’я і друзі підтримали його.

Американські ЗМІ зазначають, Нассіб – перший діючий гравець НФЛ, який зробив камінг-аут. Правозахисники зазначають, що чимало спортсменів зізнаються у відмінній від гетеросексуальної орієнтації вже після завершення кар’єри.