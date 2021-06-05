Представники ЛГБТ-спільноти протестували в Києві проти нападів на них

У Києві під офісом президента відбулася акція представників ЛГБТ-спільноти «Тисни № 5488, щоб не тиснули на тебе».

В акції взяли участь кілька сотень людей. Її учасники протестували проти «свавілля радикалів і постійних нападів організованих злочинних угруповань на мирних активісток та активістів», мовилося в повідомленні організаторів.

Вони вимагали якнайшвидшого ухвалення законопроєкту № 5488 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації», а також – реформи поліції, прокуратури й судової системи і негайного розслідування нападів радикалів на ЛГБТ і феміністичні акції, активісток і організації.

Серед інших вимог – зміна керівництва МВС, яке, за словами демонстрантів, «систематично ігнорує наші звернення й заяви, затягує і закриває справи щодо нападів радикалів».

Учасники акції тримали в руках плакати «Вирішувати вам, а жити нам», «Protect queer life», «Love wins», «Насильство – це вибір, орієнтація – ні».

Паралельно під будівлею офісу президента відбулася акція супротивників законопроєкту. В ній узяли участь близько 20 осіб.

На самому початку був невеликий конфлікт через банер, поліція вивела одну особу за територію проведення акції.