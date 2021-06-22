В Угорщині вчителі незадоволені новим репресивним законом про ЛГБТ

В Угорщині за участі педагогів та психологів проходять мітинги проти ухваленого кілька днів тому закону про «пропаганду гомосексуалізму». Учасники протестів наголошують, що не виконуватимуть вимоги закону і продовжать бесіди з неповнолітніми школярами про проблеми ЛГБТ-спільноти.

В інтерв’ю телеканалу Euronews представник Угорського союзу громадянських свобод Саболч Хегі назвав закон таким, що суперечить моральному змісту конституції Угорщини. Хегі вважає новий закон «відверто репресивним».

Законом не передбачене кримінальне переслідування, кримінальну справа не порушуватиметься. Це означає, каже правозахисник, що судовий розгляд може початися на підставі меншого обсягу доказів.

Протести проти угорського закону «про пропаганду гомосексуалізму» проходять і в інших країнах ЄС. Так, муніципальна влада Мюнхена запропонували висвітлити всіма кольорами веселки міський стадіон, де в середу відбудеться футбольний матч між збірними Німеччини та Угорщини. У мережі підтримали цю ініціативу.

У Європейському союзі заявили, що вивчать ухвалений у країні-членкині ЄС Угорщині суперечливий закон, що забороняє обговорювати і поширювати в школах інформацію на теми гомосексуальності чи зміни гендеру, яка, на думку влади країни, може позитивно висвітлювати такі теми. Занепокоєння щодо нього висловили й у США.