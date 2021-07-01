Активісти ЛГБТ закликали суспільство і уряд робити більше для визнання і захисту їхньої спільноти. Населення Косова щонайменше на 90 відсотків складається з мусульман, але це водночас і світська країна. Як і інші країни Західних Балкан, це консервативне суспільство щодо прав ЛГБТ. Поліція Косова збільшила свою присутність для забезпечення безпеки маршу, але ніяких повідомлень про інциденти не надходило. Серед учасників параду був і посол США в Косові Філіп Коснетт, але чільні косовські офіційні особи участі в марші не брали. Девіз параду цього року – «Разом і горді».
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