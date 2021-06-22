УЄФА заборонив владі Мюнхену підсвічувати у кольори веселки арену, де гратиме збірна Угорщини

Європейський футбольний союз заборонив муніципальній владі Мюнхену підсвічувати кольорами веселки, які є символом ЛГБТ-спільноти, арену, де 23 червня збірна Німеччини зустрінеться з командою Угорщини.

Муніципальна влада Мюнхена запропонували висвітлити всіма кольорами веселки міський стадіон на знак протесту проти ухваленого угорським парламентом закону, який забороняє розповідати в школах про ЛГБТ.

В УЄФА наполягають, що союз є «політично та релігійно нейтральною організацією».

«З огляду на політичний контекст цього конкретного запиту – повідомлення, спрямованого на рішення, прийняте угорським національним парламентом, – УЄФА має відхилити це прохання», – заявив керівний орган європейського футболу в заява 22 червня.

В УЄФА запропонували знайти альтернативні дати для цієї акції.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 21 червня заявив журналістам, що «змішування політики та спорту» є «шкідливим і небезпечним».

Закон, що його ухвалив 15 червня парламент Угорщини, контрольований владною в країні правопопулістською консервативною антиліберальною партією Орбана «Фідес», запроваджує заборону обговорювати і поширювати в школах інформацію на теми гомосексуальності чи зміни гендеру, яка, на думку влади, може позитивно висвітлювати такі теми. Вона стосується книжок, фільмів та іншої інформації, доступної дітям і молоді, в яких сексуальність змальовується інакше, як між різними статями.

Закон також забороняє змальовувати гомосексуалів чи трансгендерів як нормальних людей.

Крім того, документ визначає перелік організацій, яким дозволено вести в школах сексуальну освіту.