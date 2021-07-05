У Тбілісі радикали напали на журналістів Радіо Свобода

У Тбілісі, біля будівлі представництва ООН, напали на журналістів грузинської служби Радіо Свобода Торніке Мандара та Дато Коридзе.

Вони постраждали під час виконання професійних обов’язків. Нападники пошкодили їхню робочу техніку.

У столиці Грузії у понеділок спалахнули безлади за участю противників запланованої на вечір 5-го липня на центральному проспекті Руставелі ходи ЛГБТ-спільноти. Про затримання людей, які спровокували зіткнення інформації не було.

Раніше місцеві ЗМІ повідомили про напади на журналістів у будівлі парламенту Грузії. Видання пишуть про причетність до сутичок представників ультраконсервативних та радикальних рухів.

У міністерстві внутрішніх справ країни в зв’язку з атаками на репортерів повідомили, що розпочато розслідування за двома статтями Кримінального кодексу – про незаконне перешкоджання журналістам та про насильство.