Активісти ЛГБТ-спільноти в Грузії скасували запланований на 5 липня прайд-марш після того, як опоненти напали на активістів і журналістів, а влада і церква виступили проти заходу. Сотні агресивно налаштованих супротивників прайду вийшли на вулиці Тбілісі з протестом проти запланованого на вечір маршу. Повідомляється, що юрба травмувала близько 50 журналістів в різних місцях, в тому числі двох кореспондентів Радіо Свобода, звинувачуючи їх у поширенні «антигрузинських настроїв» і пропаганди. Повідомляється, що противники маршу прийшли до головного офісу «Тбілісі Прайду», влаштували погром, видерлися на балкон, зірвали з будівлі прапори з ЛГБТ-символікою і спалили її на вулиці. (Відео Грузинської редакції Радіо Свобода)