Після жорстоких нападів ЛГБТ-активісти у Грузії відкликали прайд-марш

Активісти ЛГБТ-спільноти в Грузії скасували запланований на 5 липня прайд-марш після того, як опоненти напали на активістів і журналістів, а влада і церква виступили проти заходу.

Сотні агресивно налаштованих супротивників прайду вийшли на вулиці Тбілісі з протестом проти запланованого на вечір маршу.

Повідомляється, що юрба травмувала близько 50 журналістів в різних місцях, в тому числі двох кореспондентів Радіо Свобода, звинувачуючи їх у поширенні «антигрузинських настроїв» і пропаганди.

Повідомляється, що противники маршу прийшли до головного офісу «Тбілісі Прайду», влаштували погром, видерлися на балкон, зірвали з будівлі прапори з ЛГБТ-символікою і спалили її на вулиці.

Організація «Тбілісі Прайд» у своїй заяві звинуватили уряд і церкву в розпалюванні «величезної хвилі ненависті» проти ЛГБТ-спільноти та нездатності захистити права громадян.

Раніше сьогодні прем’єр-міністр Іраклі Гарібашвілі заявив, що недоцільно проводити прайд-марш, бо це, на його думку, викличе конфронтацію і це «неприйнятно для значної частини грузинського суспільства».

Він також заявив, що за маршем стояла «радикальна опозиція» на чолі з «Єдиним національним рухом» колишнього президента Міхеїла Саакашвілі.

Православна церква також закликала виступити проти маршу – до протестів приєдналися священники. Вже після того, як організатори скасували захід противники танцювали і співали грузинських народних піснь перед будівлею парламенту.

Насильство у Грузії 5 липня засудили дипломатичні місії США і ЄС, а також посольства 16 країн, які виступили зі спільною заявою. В ній вони закликали уряд Грузії захистити конституційне право людей на мирні зібрання. Правозахисники також засудили насилля і звинуватили уряд в підтримці груп ненависті.