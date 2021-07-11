У Тбілісі помер побитий радикалами телеоператор компанії «Пірвелі»

У Тбілісі помер телеоператор, побитий 5-го липня противниками маршу ЛГБТ-спільноти. Вранці в неділю опозиційна телекомпанія «Пірвелі» повідомила про смерть телеоператора Лексо Лашкарави.

За повідомленням його колег, Лашкарава, який отримав струс мозку і множинні переломи кісток обличчя під час розгрому гомофобами офісу некомерційної організації, лікувався вдома. Відомо також, що допомогу йому намагалися надати лікарі швидкої допомоги. Безпосередня причина смерті поки не встановлена, зазначає кореспондент Радіо Свобода Георгій Кобаладзе.

Журналістська спільнота Грузії, а також опозиційні партії покладають відповідальність за події на владу країни, які, на думку частини громадськості, не змогли запобігти жорстокому погрому, в тому числі побиття понад 50 журналістів перед акцією на центральному проспекті Шота Руставелі.

У понеділок, 5-го липня, радикали зірвали проведення маршу на підтримку прав ЛГБТ. Натовп напав на учасників запланованої ходи і журналістів, які висвітлювали події. Нападу зазнали, зокрема, двоє співробітників грузинської служби Радіо Свобода Торніке Мандара і Дато Коридзе. Була пошкоджена їхня робоча техніка. Поліція в те, що відбувалося, не втручалася. При цьому МВС Грузії заявило, що щодо нападників порушено кілька кримінальних справ.

Прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі раніше назвав проведення «Маршу гідності» у центрі столиці недоцільним. Він заявляв, що акція може призвести до «протистояння». «Це – Грузія, у нас свої традиції, свої порядки», – сказав прем’єр, додавши, що більшість населення країни виступає проти проведення акції.

Проти прайду виступили також представники Грузинської православної церкви.