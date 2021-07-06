У Тбілісі відбулися сутички на другий день після скасованого ЛГБТ-прайду

Перед будівлею парламенту Грузії у вівторок сталися сутичуки, на другий день після скасованого організаторами з метою убезпечення учасників ЛГБТ-прайду у Тбілісі.

Спочатку перед будівлею парламенту відбулася «мовчазна акція», на якій зібралися представники опозиційних партій і неурядових організацій. До акції приєдналися представники «Тбілісі Прайду», які вчора не змогли провести «Марш гідності». Водночас неподалік зібралися противники «Тбілісі Прайду», вони намагалися прорвати поліцейський кордон і переміститися до будівлі парламенту.

Ситуація загострилася після того, як учасники акції перед будівлею парламенту розгорнули прапор ЛГБТ і пустили дим кольорів прапора ЛГБТ.

Правоохоронці стали живим ланцюгом між ЛГБТ-активістами та їхніми опонентами. Повідомляється про затримання кількох осіб. В ході сутичок між противниками «Тбілісі прайду» і правоохоронцями постраждали декілька поліцейських, їм знадобилася медична допомога.

Частина учасників «мовчазної акції» вирішили покинути територію біля парламенту після того, як супротивники ЛГБТ-активістів почали кидали в учасників акції піротехніку і різні предмети.

Активісти ЛГБТ-спільноти в Грузії напередодні скасували запланований прайд-марш після того, як опоненти напали на активістів і журналістів, а влада і церква виступили проти заходу.