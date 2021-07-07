Грузія: на акції консерваторів у Тбілісі затримали понад сотню людей

Близько сотні противників ЛГБТ-спільноти, які намагалися завадити проведенню акції «За свободу» у центрі Тбілісі 6 липня, затримала поліція в адміністративному порядку, ще двох затримали в рамках відкритих кримінальних проваджень. Про це повідомляє грузинська служба Радіо Свобода з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Грузії.

«Наразі 100 осіб затримані в адміністративному порядку за фактом порушень, виявлених співробітниками МВС. Із затриманих 68 звільнені під розписку, 32 залишаються в ізоляторі тимчасового утримання», – йдеться в повідомленні.

Один із затриманих через кримінальні справи – 32-річний чоловік із ініціалами І.К., який напав на оператора телеканалу PalitraNews. Проти його нього відкрили справу за двома статтями Кримінального кодексу Грузії – «незаконне перешкоджання журналістам у здійсненні ними професійної діяльності, скоєне із погрозою насильства» та «насильство».

Читайте також: У Тбілісі радикали напали на журналістів Радіо Свобода

Як пише видання «Новини-Грузія», 56-річного Г.Ш. співробітники МВС затримали за обвинуваченням в умисному пошкоджені чи знищення майна після того, як він розбив бокове скло машини патрульної поліції.

Згідно із заявою, через дії радикалів постраждали троє співробітників відомства, були пошкоджені поліцейські машини.

«Під час двох мітингів на проспекті Руставелі поліція вжила всіх необхідних заходів, передбачених законом, щоб дозволити громадянам висловити протест у найбільш мирній обстановці. Попри численні заклики, протестувальники чинили опір співробітникам МВС та кидалися в них різноманітними предметами», – стверджують у відомстві.

МВС обіцяє надати «відповідну правову оцінку» протиправним діям, скоєним 6 липня на проспекті Руставелі, та «належним чином» відреагувати на кожен випадок порушення.

Радикали періодично намагалися прорватися через кордони та завадити мітингу «За свободу», який відбувався напередодні і до якого приєдналися, у тому числі, представники ЛГБТ-повідомлень. Вони кидали в учасників акції та поліцейських каміння, пляшки та яйця.

Мітинг завершився вже після опівночі. Коли учасники акції «За свободу» залишили територію, площу біля будівлі парламенту зайняли представники різних ультраконсервативних та антизахідних організацій. Вони зірвали та спалили прапор Євросоюзу, піднятий на флагштоці біля головного законодавчого органу країни.

Прапор Євросоюзу повісив назад особисто спікер парламенту Кахабер Кучава. Він назвав спуск прапора блоку «неприпустимим» та вказав на те, що ЄС є стратегічним партнером Грузії.

«Ми повинні пам’ятати, що у всіх нас одна батьківщина, історія, традиції та релігія якої не мають нічого спільного з насильством», – заявив Кучава.

Мовчазна акція «За свободу» була анонсована політиками у відповідь на насильство щодо журналістів та громадських активістів, що мали місце в ході гомофобних акцій у Тбілісі 5 липня.

Активісти ЛГБТ-спільноти в Грузії 5 липня скасували запланований прайд-марш після того, як опоненти напали на активістів і журналістів, а влада і церква виступили проти заходу.