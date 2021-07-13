Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

У Грузії поховали телеоператора Лексо Лашкараву: він був побитий противниками ЛГБТ-маршу (відео)

У Грузії поховали телеоператора Лексо Лашкараву: він був побитий противниками ЛГБТ-маршу (відео)
Embed
У Грузії поховали телеоператора Лексо Лашкараву: він був побитий противниками ЛГБТ-маршу (відео)

No media source currently available

0:00 0:00:55 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

13 липня у столиці Грузії Тбілісі відбувся похорон грузинського журналіста Лексо Лашкараву, вбитого в результаті нападу на ЛГБТ-активістів. Лашкараву 5 липня побили, як і багатьох інших журналістів.

Представники МВС Грузії вилучили його тіло проти волі родичів і пізніше заявили, що Лашкарава міг померти від передозування наркотиками. Журналісти назвали це наклепом і вважають, що відповідальність за погром ЛГБТ-організацій в той день несе влада, яка, на думку частини громадськості, не змогла запобігти жорстокому погрому, в тому числі побиттю 53 журналістів перед акцією на центральному проспекті Шота Руставелі. Попрощатися з Лексо Лашкаравою прийшли його колеги-журналісти, жителі Тбілісі, друзі. (Відео Reuters)

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG