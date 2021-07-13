Представники МВС Грузії вилучили його тіло проти волі родичів і пізніше заявили, що Лашкарава міг померти від передозування наркотиками. Журналісти назвали це наклепом і вважають, що відповідальність за погром ЛГБТ-організацій в той день несе влада, яка, на думку частини громадськості, не змогла запобігти жорстокому погрому, в тому числі побиттю 53 журналістів перед акцією на центральному проспекті Шота Руставелі. Попрощатися з Лексо Лашкаравою прийшли його колеги-журналісти, жителі Тбілісі, друзі. (Відео Reuters)



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