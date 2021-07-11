Грузинські медіа вимагають відставки уряду після смерті оператора, побитого під час заворушень

Провідні грузинські медіа вимагають відставки повного складу уряду Грузії на чолі з прем’єром Іраклієм Гарібашвілі, погрожуючи перманентними протестами. Відповідна заява пролунала на масштабному мітингу, що проходив 11 липня, в центрі Тбілісі, передає грузинська служба Радіо Свобода з посиланням на агентство «Новини-Грузія».

«Ми дали владі термін до 12 години завтрашнього дня. Для нас прийнятне одне-єдине рішення: відставка повного складу уряду на чолі з прем’єром Гарібашвілі і відставка глави Служби державної безпеки (Грігола – ред.) Лілуашвілі. Якщо зазначена вимога не буде виконана, завтра ми знову збираємося тут о 6 годині», – заявив один із організаторів акції, генеральний директор телеканалу«Мтаварі» Ніка Гварамія.

Акція з вимогою відставки уряду була спланована у відповідь на загибель оператора телекомпанії «Пірвелі» Лексо Лашкараві, жорстоко побитого під час заворушень 5 липня. До мітингу приєдналися тисячі людей – політики, громадські активісти, журналісти, пересічні громадяни. На захист свободи медіа висловилися абсолютно всі медіа-організації, які працюють в Грузії. Протягом чотирьох годин багато з них в прямому ефірі транслювали акцію.

Символічно протестувальники вирішили завершити демонстрацію ходою до канцелярії уряду Грузії приблизно в 500 метрах від парламенту. Журналісти обіцяють, що влада отримає «щоденний протест», в тому числі і в регіонах, якщо їхні вимоги не будуть виконані.

Незадовго до початку акції більше 70-и медіа поширили спільну заяву, в якому підкреслили, що випадки порушення прав журналістів «наблизилися до критичної межі».

Автори звернення закликали дипломатичний корпус і міжнародні організації «здійснити негайне і ефективне реагування на цілеспрямоване переслідування представників ЗМІ на проспекті Руставелі 5 липня», а також на факти «перешкоджання виконанню професійних обов’язків і бездіяльність влади Грузії».

Протестні пікети і акції в знак солідарності з журналістами протягом усього воскресіння тривають в різних містах Грузії. Крім Тбілісі, громадяни вийшли на вулиці в Батумі, Зугдіді, Горі, Руставі, Телаві, Ахалціхе та інших містах.

Протягом дня вимоги протестуючих не прокоментували ні в уряді, ні в правлячій партії «Грузинська мрія».