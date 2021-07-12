Лексо Лашкарава був серед 53 журналістів, жорстоко побитих праворадикалами, які протестували проти маршу ЛГБТ-спільноти. Серед поранених були також два кореспонденти Радіо Свобода. Провідні грузинські медіа вимагають відставки повного складу уряду Грузії на чолі з прем’єром Іраклі Ґарібашвілі, погрожуючи перманентними протестами. Така заява пролунала під час масштабного мітингу, що проходив 11 липня в центрі Тбілісі. А 12 липня у залі засідань парламенту Грузії сталася сутичка після того, як туди увірвалися опозиційні журналісти і громадські активісти. (Відео Reuters)



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