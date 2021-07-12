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У Грузії помер телеоператор, побитий супротивниками маршу ЛГБТ-спільноти. Журналісти та опозиція зірвали засідання парламенту (відео)

У Грузії помер телеоператор, побитий супротивниками маршу ЛГБТ-спільноти. Журналісти та опозиція зірвали засідання парламенту (відео)
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У Грузії помер телеоператор, побитий супротивниками маршу ЛГБТ-спільноти. Журналісти та опозиція зірвали засідання парламенту (відео)

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У Тбілісі помер телеоператор, побитий 5 липня супротивниками маршу ЛГБТ-спільноти. Вранці 11 липня опозиційна телекомпанія «Пірвелі» повідомила про смерть телеоператора Лексо Лашкарави. Кілька днів тому він був виписаний із лікарні «в задовільному стані».

Лексо Лашкарава був серед 53 журналістів, жорстоко побитих праворадикалами, які протестували проти маршу ЛГБТ-спільноти. Серед поранених були також два кореспонденти Радіо Свобода. Провідні грузинські медіа вимагають відставки повного складу уряду Грузії на чолі з прем’єром Іраклі Ґарібашвілі, погрожуючи перманентними протестами. Така заява пролунала під час масштабного мітингу, що проходив 11 липня в центрі Тбілісі. А 12 липня у залі засідань парламенту Грузії сталася сутичка після того, як туди увірвалися опозиційні журналісти і громадські активісти. (Відео Reuters)

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