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Грузинська позиція в парламенті хоче домогтися оголошення недовіри уряду на тлі протестів

«Ми будемо поруч із громадянами Грузії, журналістами, яких вбивають – у прямому сенсі цього слова», – заявила депутатка від «Єдиного національного руху» Хатія Деканоїдзе

Найбільша опозиційна партія Грузії – «Єдиний національний рух» – тимчасово відмовляється від роботи в парламенті, заявила депутатка від цієї партії, ексояільниця Національної поліцї України (2015-2016 роки) Хатія Деканоїдзе. Про це повідомляє кавказька служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

За словами членкині ЄНР, партія продовжить парламентську діяльність тільки в тому разі, якщо на голосування винесуть питання про висловлення недовіри уряду або проєкт конституційних поправок про перехід на пропорційну виборчу систему.

«Ми будемо поруч із громадянами Грузії, журналістами, яких вбивають – у прямому сенсі цього слова. Ми будемо там, де інтереси всіх громадян Грузії», – заявила Деканоїдзе.

Сьогодні стало відомо, що опозиція в парламенті Грузії збирається почати процедуру висловлення недовіри уряду. Для проведення такої процедури і висунення свого кандидата в прем’єр-міністри необхідно не менше 50 депутатів парламенту. Процедура оголошення недовіри нинішнього уряду може бути завершена після того, як парламент висловить довіру новому уряду.

Протест під будівлею парламенту, Тбілісі, 12 липня
Протест під будівлею парламенту, Тбілісі, 12 липня

У опозиції 66 мандатів в парламенті – цього достатньо для початку процедури недовіри, але недостатньо для затвердження нового уряду.

Лідер опозиційної фракції «Лело» Бадрі Джапарідзе заявив журналістам, що депутати його сили прийшли в парламент тільки для того, щоб розглянути питання початку висловлення недовіри уряду.

«Ми не збираємося брати участі в розгляді інших питань», – сказав він журналістам.

Крім того, опозиція вимагає створення комісії з розслідування подій 5 липня. Це питання голова фракції «Група реформ Шарля Мішеля» Хатуна Самнідзе поставила сьогодні на засіданні бюро парламенту.

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Звертаючись до голови парламенту Кахе Кучави, опозиційна депутатка зазначила, що недостатньо заново встановити прапор Євросоюзу, зірваний радикальними групами – важливо зрозуміти, чому насильство на площі біля парламенту і зрив прапора були допущений двічі.

Раніше 12 липня журналісти та опозиція зірвали засідання парламенту.

Напередодні провідні грузинські медіа озвучили вимогу відставки повного складу уряду Грузії на чолі з прем’єром Іраклієм Гарібашвілі, погрожуючи перманентними протестами.

Акція з вимогою відставки уряду у Тбілісі та в інших містах була спланована у відповідь на загибель оператора телекомпанії «Пірвелі» Лексо Лашкараві, жорстоко побитого під час заворушень 5 липня. До мітингу приєдналися тисячі людей – політики, громадські активісти, журналісти, пересічні громадяни.

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