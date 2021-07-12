Грузинська позиція в парламенті хоче домогтися оголошення недовіри уряду на тлі протестів

Найбільша опозиційна партія Грузії – «Єдиний національний рух» – тимчасово відмовляється від роботи в парламенті, заявила депутатка від цієї партії, ексояільниця Національної поліцї України (2015-2016 роки) Хатія Деканоїдзе. Про це повідомляє кавказька служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

За словами членкині ЄНР, партія продовжить парламентську діяльність тільки в тому разі, якщо на голосування винесуть питання про висловлення недовіри уряду або проєкт конституційних поправок про перехід на пропорційну виборчу систему.

«Ми будемо поруч із громадянами Грузії, журналістами, яких вбивають – у прямому сенсі цього слова. Ми будемо там, де інтереси всіх громадян Грузії», – заявила Деканоїдзе.

Сьогодні стало відомо, що опозиція в парламенті Грузії збирається почати процедуру висловлення недовіри уряду. Для проведення такої процедури і висунення свого кандидата в прем’єр-міністри необхідно не менше 50 депутатів парламенту. Процедура оголошення недовіри нинішнього уряду може бути завершена після того, як парламент висловить довіру новому уряду.

У опозиції 66 мандатів в парламенті – цього достатньо для початку процедури недовіри, але недостатньо для затвердження нового уряду.

Лідер опозиційної фракції «Лело» Бадрі Джапарідзе заявив журналістам, що депутати його сили прийшли в парламент тільки для того, щоб розглянути питання початку висловлення недовіри уряду.

«Ми не збираємося брати участі в розгляді інших питань», – сказав він журналістам.

Крім того, опозиція вимагає створення комісії з розслідування подій 5 липня. Це питання голова фракції «Група реформ Шарля Мішеля» Хатуна Самнідзе поставила сьогодні на засіданні бюро парламенту.

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Звертаючись до голови парламенту Кахе Кучави, опозиційна депутатка зазначила, що недостатньо заново встановити прапор Євросоюзу, зірваний радикальними групами – важливо зрозуміти, чому насильство на площі біля парламенту і зрив прапора були допущений двічі.

Раніше 12 липня журналісти та опозиція зірвали засідання парламенту.

Напередодні провідні грузинські медіа озвучили вимогу відставки повного складу уряду Грузії на чолі з прем’єром Іраклієм Гарібашвілі, погрожуючи перманентними протестами.

Акція з вимогою відставки уряду у Тбілісі та в інших містах була спланована у відповідь на загибель оператора телекомпанії «Пірвелі» Лексо Лашкараві, жорстоко побитого під час заворушень 5 липня. До мітингу приєдналися тисячі людей – політики, громадські активісти, журналісти, пересічні громадяни.