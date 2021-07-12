Грузія: журналісти та опозиція зірвали засідання парламенту

У залі засідань парламенту Грузії сталася сутичка після того, як туди увірвалися опозиційні журналісти та громадські активісти. Про це повідомляє грузинська служба Радіо Свобода з посиланням на новинну агенцію «Новини-Грузія».

Як пише «Новини-Грузія», журналісти, які напередодні на масштабній акції протесту вимагали відставки уряду на чолі з прем’єром Іраклієм Гарібашвілі, прорвали охорону парламенту і увійшли до будівлі. За них заступилися опозиційні депутати, які заявили, що це вони виписали журналістам перепустки для відвідування парламенту.

Парламентські пристави намагалися, але не змогли зупинити журналістів.

На вході сталося кілька бійок, постраждав засновник опозиційного телеканалу «Пірвелі» Вато Церетелі.

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У залі засідань, депутати від опозиції Тінатін Бокучава, Хатуна Самнідзе, Анна Нацвлшвілі, також лідер громадських активістів Олена Хоштарія зайняли місце спікера парламенту. Вони вивісили на трибуні прапори Грузії та Євросоюзу і зажадали відставки уряду.

В результаті пленарне засідання парламенту було зірвано.

Напередодні провідні грузинські медіа озвучили вимогу відставки повного складу уряду Грузії на чолі з прем’єром Іраклієм Гарібашвілі, погрожуючи перманентними протестами.

Акція з вимогою відставки уряду у Тбілісі та в інших містах була спланована у відповідь на загибель оператора телекомпанії «Пірвелі» Лексо Лашкараві, жорстоко побитого під час заворушень 5 липня. До мітингу приєдналися тисячі людей – політики, громадські активісти, журналісти, пересічні громадяни.