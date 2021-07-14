Грузія: чотири телеканали припинили мовлення на добу з вимогою відставки прем’єра

Чотири приватних телеканали у Грузії припинили мовлення на добу з вимогою відставки прем’єр-міністра Іраклія Гарібашвілі через нещодавні напади на ЛГБТ-активістів та журналістів, внаслідок яких один представник ЗМІ загинув.

Йдеться про телеканали «Мтаваров», «Пірвелі», «Формула» та «Кавкасія».

Напередодні, під час похорону оператора Лексо Лашкарави, жорстоко побитого радикалами 5 липня, мовлення на 10 хвилин припинили і регіональні телекомпанії.

Раніше журналісти організували акції протесту на проспекті Руставелі в Тбілісі з вимогою відставки уряду.

Всього під час нападу було поранено 55 осіб, 53 з яких були журналістами.

Опозиційні активісти звинувачують у нападі Гарібашвілі, який вранці у день, на який був запланований Марш рівності, заявив, що захід проводити недоцільно, бо він викличе конфронтацію та є «неприйнятним для значної частини грузинського суспільства».

Грузинська православна церква також закликала своїх прихильників вийти на акцію проти маршу.

Дипломатичні місії з 18 країн і Європейського Союзу засудили насильство і закликали уряд Грузії захистити конституційне право людей на мирні зібрання.