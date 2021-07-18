За словами Кучави, «міністра заслухають на іншому пленарному засіданні». Він пояснив це діями опозиційних депутатів під час засідання і журналістів, які провели акцію протесту в сесійній залі. Вахтанг Гомелаурі планував виступити на позачерговому засіданні парламенту, де мав відповісти на питання депутатів з приводу подій 5 липня. Тоді радикальні гомофобні угруповання влаштували погром офісів неурядових організацій і побили більше 50 журналістів, один із них – Лексо Лашкарава – загинув. Після цього опозиційні партії та медіа закликали до відставки уряду.



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