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Опозиція в Грузії зірвала у парламенті виступ міністра внутрішніх справ щодо заворушень у Тбілісі (відео)

Опозиція в Грузії зірвала у парламенті виступ міністра внутрішніх справ щодо заворушень у Тбілісі (відео)
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Опозиція в Грузії зірвала у парламенті виступ міністра внутрішніх справ щодо заворушень у Тбілісі (відео)

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Виступ міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі у парламенті перенесли на інший день, заявив спікер парламенту Каха Кучава. Про це повідомляє кавказька служба Радіо Свобода.

За словами Кучави, «міністра заслухають на іншому пленарному засіданні». Він пояснив це діями опозиційних депутатів під час засідання і журналістів, які провели акцію протесту в сесійній залі. Вахтанг Гомелаурі планував виступити на позачерговому засіданні парламенту, де мав відповісти на питання депутатів з приводу подій 5 липня. Тоді радикальні гомофобні угруповання влаштували погром офісів неурядових організацій і побили більше 50 журналістів, один із них – Лексо Лашкарава – загинув. Після цього опозиційні партії та медіа закликали до відставки уряду.

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