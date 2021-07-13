Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У Грузії поховали телеоператора, побитого противниками маршу ЛГБТ

Лексо Лашкарава знайшли мертвим 11 липня, 5 липня його сильно побили противники маршу ЛГБТ

У вівторок в грузинському Тбілісі відбувся похорон телеоператора опозиційної телекомпанії «Пірвелі» Лексо Лашкарави, жорстоко побитого 5 липня противниками маршу ЛГБТ.

У похороні взяли участь кількасот журналістів, членів опозиційних партій і діячів мистецтва. Представників влади на жалобній церемонії не було.

Напередодні МВС Грузії повідомило, що смерть журналіста нібито стала результатом його пристрасті до наркотиків. Проте близькі Лашкарави і його колеги відкинули ці твердження.

З середи в Грузії мають поновитися масові акції протесту журналістів і опозиційних партій з вимогою відставки уряду.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG