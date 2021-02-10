МЗС відкинуло звинувачення Саакашвілі на адресу посла в Грузії через затриманих там моряків

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення колишнього грузинського президента, ексголови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі на адресу посла України в Грузії Ігоря Долгова.

Раніше Саакашвілі звинуватив Долгова в тому, що він «глибоко корумпований» і «діє проти українських інтересів». Крім того, за словами Саакашвілі, посол не зробив нічого для того, щоб звільнити затриманих у Грузії двох громадянин України Володимира Дяченка і Юрія Хомича і громадянина Грузії українського походження Михаїла Батурина.

«Звинувачення на адресу посла України в Грузії Ігоря Долгова не мають жодних доказів, окрім емоцій обвинувачувача. Українська дипломатія не стане відволікатися на них і продовжить ефективно протидіяти російській гібридній агресії, мобілізувати світ на підтримку України, відкривати нові ринки для українських експортерів та успішно захищати права співвітчизників за кордоном», – заявив 10 лютого речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Одним із нещодавніх резонансних випадків, коли українцям за кордоном знадобився захист своєї держави, стало затримання органами влади Грузії яхти, на борту якої перебували два громадянина України Володимир Дяченко та Юрій Хомич і громадянин Грузії Михаїл Батурин. Обвинувачення на адресу МЗС України у бездіяльності у цій справі необгрунтовані та вводять громадськість в оману», – наголосив речник.

За словами, це питання перебуває серед основних пріоритетів роботи українського посольства в Тбілісі. Посольство провело «численні зустрічі» з представниками грузинської влади і керівництвом прокуратури, щоб домогтися звільнення затриманих громадян.

«Консул нашого посольства допомогла забезпечити зв’язок затриманих українців із рідними. МЗС України та посольство в Грузії направили відповідні ноти і виступили із клопотаннями взяти затриманих громадян України на поруки. Українські дипломати роблять все можливе і неможливе задля звільнення яхтсменів, адже Українська держава ніколи не кидає своїх напризволяще», – йдеться в заяві.

У МЗС ще раз закликали владу Грузії звільнити українських громадян.

Водночас, за словами Ніколенка, «МЗС України вкотре застерігає громадян України, які є публічними особами, від закликів до акцій непокори в дружній іноземній державі Грузії».

«Такі заяви можуть бути розцінені як втручання у внутрішні справи нашого стратегічного партнера. Українська держава ніколи не вдавалася та не вдаватиметься до подібних втручань і виступає категорично проти таких дій на міжнародній арені», – сказав речник.

Згаданих громадян у Грузії затримали наприкінці листопада 2020 року. Тоді грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берега Грузії. Дяченка, Хомича і Батурина відправили в СІЗО за звинуваченням у незаконному перетині кордону Грузії. Захист яхтсменів відкидає звинувачення, заявляючи, що їх затримали у відкритому морі.

За даними ЗМІ, власник яхти Михаїл Батурин раніше працював в охороні експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі.