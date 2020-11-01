Вибори в Грузії: перемагає владна партія, у Саакашвілі заявляють про фальсифікації

На парламентських виборах у Грузії, за попередніми даними підрахунку голосів, лідирує владна партія «Грузинська мрія». Після підрахунку 80 відсотків бюлетенів вона отримує понад 48 відсотків, її найближчий конкурент, «Єдиний національний рух» Міхеїла Саакашвілі – понад 25 відсотків голосів.

До парламенту проходять також кілька малих партій, оскільки прохідний бар’єр становить лише один відсоток.

Кандидати від владної партії лідирують також у більшості мажоритарних округів. Всього обираються 120 депутатів за пропорційною системою і 30 – по округах.

Опозиція заявила про незгоду з результатами голосування. Ще до публікації офіційних результатів Міхеїл Саакашвілі заявив про перемогу опозиції. Її лідери закликали громадян вийти на мітинг на проспект Руставелі в центрі Тбілісі увечері 1 листопада. Опозиція вважає, що вибори були сфальсифіковані, а «Грузинська мрія» «узурпувала владу».

1 листопада очікується пресконференція місії іноземних спостерігачів.

Вибори були проведені за новими правилами після того, як у діалозі між владою і опозицією було змінене законодавство.

«Грузинська мрія» мільярдера Бідзіни Іванішвілі править у Грузії з 2012 року. Опозиція звинувачує її, крім іншого, в реалізації проросійської політики, що влада країни заперечує.