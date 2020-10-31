У Грузії проходять парламентські вибори

У Грузії в суботу проходять парламентські вибори, на яких виборці отримали можливість сформувати більш збалансований орган законодавчої влади – прохідний бар'єр для партій був знижений до одного відсотка. За 150 мандатів борються понад п'ятдесят партій. Фаворитом перегонів вважається правляча з 2012 року коаліція «Грузинська мрія – Демократична Грузія» під керівництвом бізнесмена Бідзіни Іванівшілі. Нинішній прем'єр-міністр Георгій Ґахарія вже заявив, що впевнений у перемозі. Опозиція, тим часом, звинувачує владу в економічних помилках і порушеннях демократичних стандартів – включаючи жорстокі розгони акцій протесту. Критики також вважають, що третя поспіль перемога правлячої партії може створити поганий прецедент. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала жителів проявити політичну активність, незважаючи на пандемію. Після семи годин голосування явка виборців склала 36,45 відсотків. (Відео Грузинської редакції Радіо Свобода, Reuters)