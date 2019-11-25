Кілька тисяч людей зібралися в центрі грузинської столиці Тбілісі після того, як правляча партія відмовилася ухвалити виборчу реформу попри вимоги опозиції. Прихильники опозиційних політиків пройшли маршем з Республіканської площі до будівлі парламенту увечері 25 листопада, заблокувавши рух головною вулицею міста – проспектом Руставеллі. Протестувальники мають намір залишатися біля будівлі парламенту протягом ночі. 25 листопада владна партія Грузії «Грузинська мрія», незважаючи на вуличні протести, що супроводжувалися спалахами насильства, не пішла на поступки опозиції. Генеральний секретар партії, мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що вибори в парламент Грузії в 2020 році пройдуть за змішаною виборчою системою.