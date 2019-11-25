Грузія: в центрі Тбілісі збираються мітингарі через відмову від виборчої реформи

Кілька тисяч людей зібралися в центрі грузинської столиці Тбілісі після того, як правляча партія відмовилася ухвалити виборчу реформу попри вимоги опозиції.

Прихильники опозиційних політиків пройшли маршем з Республіканської площі до будівлі парламенту увечері 25 листопада, заблокувавши рух головною вулицею міста – проспектом Руставеллі.

Як повідомляє місцева служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу», учасники акції протесту мають намір оточити будівлю парламенту живим ланцюгом. З цією метою вони почали рух вулицею Чітадзе. Колонну протестувальників очолюють лідери опозиційних партій. Поліція наразі не перешкоджає їхньому руху.

Раніше з трибуни біля будівлі парламенту лідери протесту озвучили плани на найближчий час: утворити живий ланцюг та надалі пікетувати парламент, щоб не дозволити провести завтрашнє пленарне засідання.

Протестувальники мають намір залишатися біля будівлі парламенту протягом ночі.

25 листопада владна партія Грузії «Грузинська мрія», незважаючи на вуличні протести, що супроводжувалися спалахами насильства, не пішла на поступки опозиції. Генеральний секретар партії, мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що вибори в парламент Грузії в 2020 році пройдуть за змішаною виборчою системою.

14 листопада парламентська більшість проголосувала проти поправки про перехід на вибори за партійними списками замість змішаної пропорційно-мажоритарної моделі. Опозиція вважає, що відмова партії «Грузинська мрія» від реформи виборчої системи спланована її головою, мільярдером Бідзіною Іванішвілі, який боїться втратити владу на найближчих виборах.

Опозиційні політики у відповідь заявили, що будуть проводити акції протесту доти, поки уряд не врегулює політичну кризу.