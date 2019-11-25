Владна партія Грузії виключає зміну виборчої системи, попри протести

Владна в Грузії партія «Грузинська мрія», незважаючи на вуличні протести, що супроводжувалися спалахами насильства, не пішла на поступки опозиції. Вибори в парламент Грузії в 2020 році пройдуть за змішаною виборчою системою, заявив за підсумками засідання парламентської більшості генеральний секретар партії «Грузинська мрія», мер Тбілісі Каха Каладзе.

«Питання закрите, змін у виборчій системі не буде», – сказав він.

Каладзе також звинуватив опозицію в спробах недемократичними методами змінити рішення парламенту Грузії.

Опозиція вважає, що відмова партії «Грузинська мрія» від реформи виборчої системи спланована її головою, мільярдером Бідзіною Іванішвілі, який боїться втратити владу на найближчих виборах.

14 листопада парламентська більшість проголосувала проти поправки про перехід на вибори за партійними списками замість змішаної пропорційно-мажоритарної моделі.

Опозиція у відповідь заявила, що буде проводити акції протесту доти, поки уряд не врегулює політичну кризу.

18 листопада парламент Грузії не зміг відновити роботу: учасники протестів заблокували всі входи в будівлю. Поліція Грузії розігнала демонстрантів.

25 листопада в Тбілісі відбувається новий масовий мітинг біля будівлі парламенту. Вимоги його учасників, як і раніше: відставка уряду і проведення виборів за пропорційною системою.