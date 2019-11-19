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19 листопада 2019, Київ 11:13
Новини | Міжнародні

У Тбілісі суд розглядає справи затриманих під час протестів

Застосування поліцією водометів для розгону протестувальників, Тбілісі, Грузія, 18 листопада 2019 року

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Міський суд Тбілісі 19 листопада розглядає справи 37 затриманих на акції протесту 18 листопада. Їх звинувачують у хуліганстві та непокорі поліції.

Затримані учасники протесту заявили, що не визнають своєї провини. Серед них цивільні активісти та адвокати. Підтримати їх до будівлі суду прийшли десятки людей.

18 листопада для розгону демонстрантів, які блокували входи до будівлі парламенту, спецпризначенці застосували водяні гармати. Постраждали шість людей четверо протестувальників і двоє поліцейських. Зараз усі входи до парламенту відкриті, автомобільний рух на проспекті Руставелі відновлений.

Сутички протестувальників і поліції у Тбілісі. Силовики застосували водомети – відео
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Сутички протестувальників і поліції у Тбілісі. Силовики застосували водомети – відео

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Демонстрації в Тбілісі розпочалися після того, як 14 листопада парламентська більшість владної партії «Грузинська мрія» проголосувала проти поправки про проведення виборів за партійними списками, а не за мішаною системою. Демонстранти вимагають відставки уряду і призначення дострокових парламентських виборів. За даними МВС, в акції біля будівлі парламенту брали участь понад п’ять тисяч людей.

Представники опозиції заявили, що силовий розгін не вплине на протести і вони триватимуть доти, доки не будуть досягнуті конкретні результати.

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