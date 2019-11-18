У Тбілісі поліція розблокувала будівлю парламенту, є затримані

Грузинські спецпризначенці розблокували будівлю грузинського парламенту, заблоковану раніше учасниками акції з вимогою відставки уряду і проведення в країні позачергових виборів на пропорційній основі.

Демонстрації в Тбілісі почалися після того, як 14 листопада парламентська більшість владної партії «Грузинська мрія» проголосувала проти поправки про перехід на вибори за партійними списками замість змішаної пропорційно-мажоритарної моделі.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, 18 листопада після закінчення 30-хвилинного ультиматуму учасникам акції з блокування будівлі парламенту, кілька підрозділів частин спецпризначення МВС почали операцію з витіснення опозиціонерів із вулиць навколо парламенту.

Вишикувавшись у щільні ряди, спецпризначенці штовхали щитами пікетувальників, які раніше оточили парламент і блокували всі входи в будівлю законодавчого органу на знак протесту проти відмови владної партії від проведення виборів за партійними списками вже в 2020 році.

Поступово спецпризначенці очистили всі вулиці, розблокували входи до парламенту і звільнили від наметового містечка центральний проспект Руставелі.

Силовики застосували водомети і затримали близько двох десятків учасників акції, в тому числі лідера опозиційної партії «Гірчі» Зураба Джапарідзе.

Опозиційні лідери разом із десятками прихильників все-таки змогли утримати невелику частину проспекту Руставелі недалеко від парламенту.

«Сьогодні нас намагалися розігнати, але нічого у них не вийшло. Сьогоднішній розгін обернеться для нинішньої влади серйозними наслідками», – заявив журналістам лідер опозиційної партії «Європейська Грузія» Давид Бакрадзе.

У владній партії «Грузинська мрія» заявили, що спецпризначенці МВС Грузії діяли в рамках закону.

Протести в Тбілісі почалися 14 листопада після того, як парламент Грузії відмовився перейти на повну пропорційну виборчу систему.

Представники опозиції після голосування звинуватили «Грузинську мрію» і її голову Бідзіну Іванішвілі в шахрайстві й зажадали відставки уряду, зміни складу ЦВК і проведення дострокових пропорційних виборів.