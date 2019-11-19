Відео нічних затримань у Тбілісі

У Тбілісі 18 листопада пізно ввечері після закінчення 30-хвилинного ультиматуму учасникам акції блокування будівлі парламенту Грузії спецпризначенці почали операцію витіснення опозиціонерів із вулиць навколо парламенту. Силовики застосували водомети і затримали кілька десятків учасників. Постраждали шість людей: четверо протестувальників і двоє поліцейських. Демонстрації в Тбілісі розпочалися після того, як 14 листопада парламентська більшість владної партії «Грузинська мрія» проголосувала проти поправки про проведення виборів за партійними списками, а не за мішаною системою. Демонстранти вимагають відставки уряду і призначення дострокових парламентських виборів. За повідомленням, в акції біля будівлі парламенту брали участь понад п’ять тисяч людей. Міський суд Тбілісі 19 листопада розглядає справи 37 затриманих на акції протесту 18 листопада. Їх звинувачують у хуліганстві та непокорі поліції. (Відео Грузинської редакції Радіо Свобода)