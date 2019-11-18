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19 листопада 2019, Київ 00:37
Новини | Міжнародні

Під час розгону мітингу в Тбілісі затримали 37 людей, шестеро постраждали – МВС Грузії

За даними міністерства, під час сутичок шестеро людей постраждали, з них двоє – поліцейські

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Поліція затримала 37 учасників демонстрації в Тбілісі під час розгону 18 листопада – такі дані наводить Міністерство внутрішніх справ Грузії.

За даними міністерства, під час сутичок шестеро людей постраждали, з них двоє – поліцейські.

Розгін акції протесту в МВС пояснили тим, що вона нібито «вийшла за межі закону».

Своєю чергою, лідер опозиційної партії «Європейська Грузія» Давид Бакрадзе заявив, що розгін «обернеться для нинішньої влади серйозними наслідками».

Сполучені Штати та Європейський Союз закликали грузинський уряд, політичні партії та громадянське суспільство до «спокійного та шанобливого діалогу» щодо позачергових виборів, яких вимагають протестувальники.

Сутички протестувальників і поліції у Тбілісі. Силовики застосували водомети – відео
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Сутички протестувальників і поліції у Тбілісі. Силовики застосували водомети – відео

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18 листопада після закінчення 30-хвилинного ультиматуму учасникам акції з блокування будівлі парламенту, кілька підрозділів частин спецпризначення МВС почали операцію з витіснення опозиціонерів із вулиць навколо парламенту.

Силовики застосували водомети і затримали, за попередніми даними, близько двох десятків учасників акції, в тому числі лідера опозиційної партії «Гірчі» Зураба Джапарідзе.

Протести в Тбілісі почалися 14 листопада після того, як парламент Грузії відмовився перейти на повну пропорційну виборчу систему.

Представники опозиції після голосування звинуватили «Грузинську мрію» і її голову Бідзіну Іванішвілі в шахрайстві й зажадали відставки уряду, зміни складу ЦВК і проведення дострокових пропорційних виборів.

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