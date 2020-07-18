Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 липня 2020, Київ 18:16
Новини | Міжнародні

«Репортери без кордонів» засудили владну партію Грузії через «обмеження свободи ЗМІ»

Владну партію «Грузинська мрія» очолює мільярдер Бідзіна Іванішвілі (на фото)

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» (RSF) засудила парламент Грузії за заходи, як мовиться в заяві, з «обмеження свободи засобів інформації» менше ніж за чотири місяці до парламентських виборів.

У заяві 17 липня захисники прав журналістів звинуватили парламент, більшість у якому має партія «Грузинська мрія», в спробі «контролювати радіо та телеканали» під виглядом «хрестового походу проти дезінформації».

«Репортери без кордонів» засуджують напад на незалежність та плюралізм ЗМІ. За кілька місяців до завершення виборів з високими ставками така атмосфера придушує грузинські опозиційні медії. Під прикриттям боротьби з дезінформацією вони підпадають під все більш жорстке законодавство та судовий тиск, що безпосередньо загрожує їхньому редакційному вибору», – заявляє базована в Парижі організація.

«Репортери без кордонів» вказують, що законодавчі зміни дозволяють державі призначати «спеціального менеджера» для керівництва компаніями аудіовізуального сектора.

Грузія посідає 60-те місце зі 180 країн світу у Всесвітньому індексі свободи преси, складеному «Репортерами без кордонів» 2020 року.

Партія «Грузинська мрія», яку очолює мільярдер Бідзіна Іванішвілі, має три чверті депутатських місць у парламенті, навіть попри те, що вона мала трохи менш як половину голосів населення на минулих виборах.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG