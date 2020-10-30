«Або прем’єр, або в’язниця». Чи стане Саакашвілі прем’єр-міністром? Але не України, а Грузії

31 жовтня в Грузії відбудуться парламентські вибори, на яких протистоять владна останні вісім років партія «Грузинська мрія» експрем’єра і підприємця Бідзіни Іванішвілі та головна опозиційна коаліція «Сила в єдності», до якої входить і «Єдиний національний рух» Міхеїла Саакашвілі. Політичний вигнанець, експрезидент Грузії Саакашвілі вже заявив, що готовий стати прем’єром Грузії після перемоги об’єднаної опозиції. Які в нього шанси повернутися в Грузію і отримати прем’єрство в країні, яка є стратегічним партнером України? Радіо Свобода збирало оцінки різних експертів – українських і грузинських.

52-річного Міхеїла Саакашвілі (роки президенства в Грузії – 2004–2013) вже кілька разів «сватали» на прем’єр-міністра України. Це було в часи президенства Петра Порошенка, а також після перемоги Володимира Зеленського – причому двічі! – і на початку його каденції, і після зміни прем’єра в березні цього року.

Але Саакашвілі так і залишився керівником Виконавчого комітету реформ при президентові Зеленському.

В чому новизна виборів у Грузії?

У грузинському парламенті 150 місць. Причому 120 з них обиратимуться за партійними списками, а ще 30 – в одномандатних округах.

Специфіка нинішніх парламентських виборів в тому, що прохідна планка для партій була зменшена з п’яти до одного відсотка. Відтак отримали шанс на проходження менші партії.

Хто головні дійові особи і чи запекла боротьба?

Уже майже десятиліття головна боротьба в Грузії ведеться між «Грузинською мрією» олігарха Бідзіни Іванішвілі, яка править уже 8 років, і «Єдиним національним рухом» Міхеїла Саакашвілі.

Цього рагу партія Саакашвілі утворила коаліцію з іншими опозиційними партіями під назвою «Сила в єдності».

Боротьба запекла. Дуже часто – це ледь не стало вже нормою – сторони вживають, говорячи про політичних опонентів, слова «зрадники», «злочинці», «ідіоти» тощо…

Цитата для ілюстрації температури політичного кипіння від міністра оборони і одного з лідерів «Грузинської мрії Іраклія Ґарібашвілі на адресу Саакашвілі: «Зрадник батьківщини, який здав найстаріші землі і святині, вбивця й пригнічувач людей, блазень Саакашвілі і його банда зрадників приберуться після виборів з політики. Ця зрадницька сила має бути ліквідована».

Чи хоче Саакашвілі бути прем’єром?

Так, хоче. Він про це сказав – причому зауважив, що бачить себе прем’єром лише два роки.

Коли я чую грузинські новини, розумію і знаю, що ми можемо жити набагато краще

Іще 27 серпня у зверненні, оприлюдненому у фейсбуці, Саакашвілі сказав так: «Коли я чую грузинські новини, розумію і знаю, що ми можемо жити набагато краще. Кожен грузин може бути багатим, і ми це можемо зробити разом. Я повертаюсь».

У тому ж зверненні він назвав Україну своїм «другим домом» і додав, що завжди буде допомагати двом народам.

А вже сьомого вересня грузинська опозиція запропонувала Саакашвілі стати кандидатом на посаду прем’єра.

«Міхеїл Саакашвілі перебуває у вигнанні. Має бути покладений край не лише вигнанню третього президента Грузії. Практика політичного вигнання має бути викорінена раз і назавжди. Міхеїл Саакашвілі має повернутися в країну», – сказав тоді один з лідерів опозиції Ґріґол Вашадзе.

Які шанси в Саакашвілі очолити уряд?

Усе залежатиме від того, які результати покажуть на виборах «Грузинська мрія» і опозиційна коаліція «Сила в єдності». Якщо «Грузинська мрія» набере найбільше (зараз соцопитування дають їй 26 відсотків, а блокові Саакашвілі – до 18 відсотків), але не здобуде половини мандатів, а решта партій – не лише «Сила в єдності», а інші дрібніші партії – спроможуться сформувати коаліцію, – тоді шанси в Саакашвілі стати прем’єром у принципі є.

«Зрозуміло, він (Саакашвілі) максимально намагається мобілізувати свій електорат, підняти бойовий дух. У будь-якому разі ексклюзивно виграти вибори він, звичайно ж, не зможе, але теоретичні шанси, що «Національний рух» може опинитися у владній коаліції, звичайно, є», – каже грузинський політолог Ґія Хухашвілі.

Шанс стати прем’єром у Саакашвілі є дуже теоретичним

Із грузинським політологом погоджується колишній депутат парламенту України, фахівець із виборів, який раніше був спостерігачем на виборах у Грузії, Олександр Черненко.

«Я думаю, що коли Саакашвілі сьогодні висловлюється про шанси своєї партії, – це радше піар-кроки, покликані підвищити рейтинг його партії. Тому поки що не доводиться говорити про прем’єрство Саакашвілі. Цей шанс є дуже теоретичним. Немає там такої підтримки, яка б дозволила його політичній силі і Саакашвілі формувати уряд. Тим більше, щоб стати прем’єром», – каже Черненко в інтерв’ю Радіо Свобода.

У чому сила Саакашвілі?

Усі, навіть опоненти Саакашвілі, визнають, що одним із великих плюсів є його енергія, яка, щоправда, часом може литися через край.

Також плюсом є те, що Саакашвілі всі ці роки поза Грузією був не в якомусь екзилі, а був в активній українській політиці, допомагав з реформами, був на чолі команди грузинських реформаторів в Україні.

Він проявив силу характеру, коли його пару раз хотіли впіймати українські силовики. Він пробився через польсько-український кордон, щоб повернутися в Україну.

Він весь час підкреслює, що є сином двох народів – грузинського та українського.

Також він не відійшов від грузинської політики – часто записуючи звернення, коментуючи перебіг справ в Грузії, що, щоправда, інколи викликало обурення офіційного Тбілісі на адресу України.

Також, як кажуть експерти, за 8 років урядування «Грузинської мрії» вже є певна втома від її патрона, найбагатшої людини Грузії Бідзіни Іванішвілі, якого Саакашвілі звинувачує в тому, що той контролює 40 відсотків багатств Грузії.

Що працює проти Саакашвілі?

«Саакашвілі довго не був в країні. Він, очевидно, може бути патроном, ментором прем’єр-міністра, може бути одним із тих, хто впливатиме на політику, але самому стати прем’єр-міністром йому було б достатньо важко», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода український експерт з питань Кавказу Віталій Кулик.

Міхеїл Саакашвілі не був у Грузії з 2013 року.

Не факт також, що в разі, якщо опозиція покаже непогані результати на парламентських виборах, вона зможе домовитись із усіма меншими партіями і блоками, які пройдуть до парламенту, щоб створити широку коаліцію проти «Грузинської мрії».

Чи безпечно Саакашвілі повертатись до Грузії?

Коли Міхеїл Саакашвілі недавно заявив про намір повернутися до Грузії і про готовність очолити майбутній уряд, міністр юстиції Тея Цулукіані сказала: «Звичайно, ми вітаємо коли Міхеїл Саакашвілі знайде в собі сили і прибуде до Грузії. Прямо на кордоні його очікує процедура затримання і в’язниця».

Коли Міхеїл Саакашвілі прибуде до Грузії, то його очікує процедура затримання і в’язниця

Міністр нагадала, що Саакашвілі перебуває у розшуку і має кілька вироків у Грузії: за звинуваченнями в розправі над учасниками мітингу 7 листопада 2007 року, в протиправному вторгненні в будівлю телеканалу «Імеді» і незаконному привласненні майна бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі, нападі на одного з депутатів в 2005 році і перешкоджанні розслідуванню вбивства одного з грузинських банкірів, а також нецільовому використанні державних коштів у 2009–2012 роках.

Однак недавно Інтерпол відмовився вносити Саакашвілі в базу свого розшуку – Саакашвілі, живучи в Україні, може вільно подорожувати Європою, як це він робив раніше.

Чи шкодить Саакашвілі українське громадянство?

У 2015 році Саакашвілі отримав українське громадянство указом тодішнього президента Петра Порошенка, який призначив його головою Одеської облдержадміністрації.

Через два роки їхні стосунки зіпсувались, і Порошенко скасував дію указу про громадянство, Саакашвілі видворили з України і заборонили в’їзд до України до 2021 року.

Громадянство України повернув Саакашвілі Володимир Зеленський після своєї перемоги на виборах.

«Є ж питання громадянства (України)», – називає серед проблем із поверненням Саакашвілі до Грузії Олександр Черненко.

Не виключено, що якби це було дуже серйозною перешкодою, то Саакашвілі міг би відмовитись під паспорта України або мати два громадянства. Хоча Грузія й не припускає подвійного громадянства, але у виняткових випадках президент Грузії може дати грузинський паспорт іноземному громадянинові на додаток до іншого громадянства.

Коли стане ясно, хто переміг на виборах?

Експерти кажуть, що через складність системи голосування і підрахунку голосів, а також досвід довгих коаліційних перемов ситуація може прояснитись радше наприкінці листопада, і тоді стане ясно, чи має Міхеїл Саакашвілі шанс стати прем’єр-міністром Грузії і повернутись на свою першу батьківщину.