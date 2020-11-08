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08 листопада 2020, Київ 23:30
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Опозиція в Грузії оголосила про безстроковий протест біля ЦВК – відео

Опозиція в Грузії оголосила про безстроковий протест біля ЦВК – відео
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Опозиція в Грузії оголосила про безстроковий протест біля ЦВК – відео

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Грузинська опозиція розпочала безстрокову протестну акцію біля будівлі Центральної виборчої комісії країни. Про це 8 листопада на багатотисячному мітингу в Тбілісі заявив один із лідерів партії «Єдиний національний рух» Ніка Мелія. Лідери опозиційних партій та їхні прибічники планують блокувати виборчу адміністрацію доти, доки в країні не призначать нові парламентські вибори. У неділю біля будівлі парламенту в Тбілісі тисячі людей зібралися, щоб висловити протест проти результатів парламентських виборів 31 жовтня. За підрахунками опозиційного телеканалу «Мтаварі», до акції долучилися до 45 тисяч людей. Проурядовий телеканал «Імеді» і партія «Грузинська мрія» стверджують, що на мітингу було приблизно 6 тисяч демонстрантів. Акція біля парламенту тривала протягом п’яти годин. Виступи політиків чергувалися музичними номерами зірок грузинської естради. (Відео Reuters)

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