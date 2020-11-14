У Грузії опозиція знову вимагала нових парламентських виборів

У столиці Грузії Тбілісі тисячі демонстрантів знову вийшли на вулиці, зокрема до парламентської будівлі, щоб вимагати нових парламентських виборів.

Вони не визнають результатів виборів 31 жовтня, за якими знову перемогла нині владна партія «Грузинська мрія». 21 листопада в 15 одномандатних округах відбудеться другий тур виборів, і прогнози щодо результатів практично віддають загальну перемогу владній партії – попри реформу виборчої системи, що мала на меті зробити парламент більш політично різноманітним.

Дві провідні з опозиційних партій, «Єдиний національний рух» і «Європейська Грузія», і ще шість партій, які пройшли до парламенту, заявляють, що вибори були сфальсифіковані і що вони будуть бойкотувати новообраний парламент. І, як заявив нині перед демонстрантами лідер «ЄНР» Ніка Мелія, опозиція не відмовиться від своїх вимог і продовжить домагатися нових виборів і від нової влади. За його словами, жовтневі вибори були «вкрадені».

Тим часом мер Тбілісі і генеральний секретар «Грузинської мрії» Каха Каладзе заявив журналістам: «Ми не беремо до розгляду вимоги опозиції про нові вибори й інші речі».

Демонстрація в столиці Грузії відбулася без значних інцидентів і завершилася до 10-ї вечора за місцевим часом, коли починає діяти комендантська година з метою обмежити поширення COVID-19.

Під час схожої демонстрації 9 листопада поліція застосувала водомети, щоб розігнати опозиціонерів, які вимагали нових виборів і відставки Центральної виборчої комісії країни.

Європейський союз, а також Сполучені Штати Америки надають посередництво в дискусіях про вихід із політичної кризи в Грузії між «Грузинською мрією» і вісьмома опозиційними партіями.

Опозиційна «Європейська Грузія» вже оголосила демонстрації в центрі Тбілісі на 17 і 18 листопада, коли Грузію має відвідати нинішній державний секретар США Майк Помпео.