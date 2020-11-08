Грузія: опозиція оголосила про початок безстрокового протесту біля ЦВК

Грузинська опозиція починає безстрокову протестну акцію біля будівлі Центральної виборчої комісії країни. Про це 8 листопада на багатотисячному мітингу в Тбілісі заявив один із лідерів партії «Єдиний національний рух» Ніка Мелія, передає грузинська служба Радіо Свобода з посиланням на агенцію «Новини-Грузія».

Лідери опозиційних партій та їхні прибічники планують блокувати виборчу адміністрацію доти, доки в країні не призначать нові парламентські вибори.

«Ніхто не повинен вийти звідти і ніхто не зайде доти, доки не будуть призначені нові вибори. Там будемо стояти всі ми», – заявив Мелія.

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Раніше цього ж дня опозиційні партії зажадали від влади до 20:00 (18:00 за київським часом) відправити у відставку главу ЦВК Тамар Жванію, яку вони вважають причетною до фальсифікації підсумків парламентських виборів. Одночасно вони закликали керівництво правлячої партії «Грузинська мрія» сьогодні ж почати з ними переговори з питання проведення повторного голосування. Термін ультиматуму закінчився о 20:00.

Мелія не виключив переговорів з правлячою партією завтра, 9 листопада. За його словами, сьогодні у них відбулася комунікація з лідерами «Грузинської мрії».

«Доти, доки зустріч не відбудеться, жоден з нас не вірить якимось гіпотетичним обіцянкам», – підкреслив він.

При цьому 8 листопада віцеспікер парламенту від більшості Георгій Кахіані заявив, що «Грузинська мрія» «не сприймає всерйоз» ультиматум опозиції.

Демонстранти рушили з проспекту Руставелі до Алеї Агмашенебелі, де розташована ЦВК.

Сьогодні біля будівлі парламенту в Тбілісі тисячі людей зібралися, щоб висловити протест проти результатів парламентських виборів 31 жовтня. За підрахунками опозиційного телеканалу «Мтаварі», до акції долучилися до 45 тисяч чоловік. Проурядовий «Імеді» і «Грузинська мрія» стверджують, що на мітингу було приблизно 6 тисяч демонстрантів.

Акція біля парламенту тривала протягом п’яти годин. Виступи політиків чергувалися музичними номерами зірок грузинської естради.